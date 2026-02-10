Как выступили сильнейшие казахстанские фристайлистки на Олимпиаде-2026

10 февраля на XXV зимних Олимпийских играх в Италии прошел квалификационный раунд соревнований по фристайл-могулу среди женщин, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, в составе сборной Казахстана выступила бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Юлия Галышева, для которой эти Игры стали уже пятыми в карьере. Также страну представили двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Анастасия Городко и знаменосец национальной команды Аяулым Амренова.

По итогам первого квалификационного раунда казахстанские спортсменки показали следующие результаты: Анастасия Городко заняла 12-е место, набрав 70,98 балла. Юлия Галышева расположилась на 14-й позиции с результатом 69,60 балла. Аяулым Амренова стала 20-й, получив 63,50 балла.

В финал напрямую вышли спортсменки, вошедшие в топ-10 по итогам первого этапа. Еще 10 путевок будут разыграны во втором квалификационном раунде.

Казахстанские фристайлистки продолжат борьбу за выход в финал 11 февраля. Второй квалификационный этап начнется в 18:15 по времени Астаны.

Ранее казахстанские лыжники огорчили очередными неудачами на Олимпиаде-2026.

