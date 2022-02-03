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22:56 03.02.2022

Олимпиада в Китае стала рекордной по количеству спортсменок

Олимпиада Пекин, женщины, рекордное количество Фото: olympics.com
Доля женщин среди участников Олимпиады в Пекине составила 45%, что является рекордом в истории зимних Олимпийских игр. Соответствующее заявление сделал на сессии МОК вице-президент оргкомитета Ян Шуань, сообщает Zakon.kz.

Всего въехали 2877 атлетов. Из них 45% – женщины. Это рекордная цифра в истории зимних Олимпийских игр, передают «Известия».

По словам Шуаня, такой процент отражает достижение целей повестки КНР о повышении гендерного равенства в олимпийском движении.

Для проведения Олимпиады удалось привлечь 19 тыс. волонтеров. Посетить игры смогут около 150 тыс. зрителей, проживающих за пределами так называемого «закрытого круга» — это территория вне той, где пребывают участники Олимпиады. В число зрителей войдут также иностранцы, проживающие на материковой части Китая, члены дипломатических миссий и партнеры по маркетингу, местные жители, а также учащиеся начальных и средних школ.

Олимпийские соревнования стартовали 2 февраля, однако официально Игры начнутся 4 февраля, когда состоится церемония открытия.

Константин Вноровский
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