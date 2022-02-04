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08:14 04.02.2022

В Шымкенте многодетная мать продала сына за миллион тенге

Шымкент продажа ребенка Фото: pixabay
О желании продать своего ребенка женщина рассказала знакомым. Информация дошла до полицейских, которые, работая под прикрытием, «купили» ребенка, сообщает Zakon.kz.

Жительницу Шымкента осудили к семи годам лишения свободы за продажу полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщил председатель ювенального суда Шымкента Даурен Сайханов, передает Otyrar.kz.

Многодетная мать, предположительно 1989-1990 года рождения, решила продать своего полуторагодовалого сына. Об этом женщина рассказала своим знакомым. Информация о продаже дошла и до сотрудников полиции города. Именно они под прикрытием бездетной семейной пары вышли на продавца. Женщина пригласила потенциальных покупателей домой, чтобы те смогли как следует осмотреть «товар».

Сама подсудимая назначила им встречу, привела их домой. Просила полтора миллиона, но согласилась отдать за 1 млн. Когда они сторговались, полицейские отдали ей деньги. Мать собрала ребенка и отдала им. В этот момент она и была задержана. Весь процесс сделки полицейские записали на скрытую камеру.Председатель ювенального суда Шымкента Даурен Сайханов

Как оказалось, женщина находилась в разводе и одна воспитывала четверых детей. Когда родила, хотела оставить сына в роддоме, но ее отговорили. Спустя полтора года женщина решилась на страшный поступок из-за острой нехватки денег. Женщину лишили свободы на семь лет, а детей передали на воспитание биологическому отцу.

Также Даурен Сайханов рассказал о еще одной попытке продажи ребенка.

Многодетная семейная пара в Шымкенте решила передать своего ребенка бездетной семье. О точной сумме сделки ничего не известно.

Муж и жена, имея четверых детей, уже на пятую беременность договорились отдать ребенка в хорошую семью, якобы для его же будущего. Усыновители ухаживали за женщиной во время беременности, обеспечивали продуктами питания, покупали лекарства, витамины. У нее были проблемы с документами, эта семья помогла оформить женщине документы.Даурен Сайханов

Через некоторое время биологическая мать решила вернуть сына, но усыновители отказали ей. Тогда женщина обратилась в полицию. Она сотрудничала со следствием и признала свою вину. Биологическим родителям и усыновителям дали условные сроки – восемь лет лишения свободы.

Ребенка биологической матери не вернули. Приговором суда его передали в органы опеки.

Данияр Кунафин
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