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08:39 04.02.2022

Кызылординская область перешла в «зеленую» зону

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За сутки в Кызылординской области выявили 38 случаев заражения COVID-19. В «желтую» зону перешла Жамбылская область, там за сутки выявили 93 случая, сообщает Zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 февраля 2022 года,

  • в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

  • в «желтой» зоне: Шымкент, Жамбылская, Мангистауская области;

  • в «зеленой» зоне: Кызылординская, Туркестанская области.

Коронавирус Казахстан 4 февраля

Фото: МВК по нераспространению КВИ

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