08:39 04.02.2022
Кызылординская область перешла в «зеленую» зону
Фото: Zakon.kz
За сутки в Кызылординской области выявили 38 случаев заражения COVID-19. В «желтую» зону перешла Жамбылская область, там за сутки выявили 93 случая, сообщает Zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 февраля 2022 года,
в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
в «желтой» зоне: Шымкент, Жамбылская, Мангистауская области;
в «зеленой» зоне: Кызылординская, Туркестанская области.
Фото: МВК по нераспространению КВИ