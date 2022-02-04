Адилбек Бектибаев: Без промышленности мы превратимся в страну для импортеров

Министерство экологии, представители профессиональных объединений, общественности, производители, предприниматели, эксперты дискутируют на горячую тему в связи с прекращением деятельности ТОО «Оператор РОП» и передачей функций государственной организации АО «Жасыл даму».

Пока каждый подкидывает дров в огонь, за его высоким пламенем не видно последствий, к которым могут привести те или иные предложения и решения участников событий. Одним из таких последствий, по мнению заместителя председателя правления ОЮЛ «Союз обрабатывающей промышленности» Адилбека Бектибаева, может стать гибель промышленности Казахстана.

Мы похороним автопром, завтра еще одну обрабатывающую отрасль, а послезавтра останемся без промышленности, со временем мы превратимся в страну для импортеров. Мы, казахстанцы, чем будем заниматься? Поедем работать в другие страны? – озвучил свои опасения Адилбек Бектибаев на заседании рабочей группы пересмотра ставок (коэффициентов) утилизационного сбора на автотранспорт (легковые, грузовые, седельные тягачи, рекреационная техника, спецтехника).

Мы встретились с представителем Cоюза обрабатывающей промышленности, чтобы поговорить о роли промышленности для страны, о том, нужен ли утильсбор и какие меры позволят снизить его ставки.

– В одном из недавних интервью вы озвучили важную мысль: «Обрабатывающая промышленность и сельхозтоваропроизводители оказались на вторичном плане, хотя сначала строится промышленность и вокруг нее создается сервис». Почему для Казахстана важно собственное производство в различных отраслях?

– Экономика Казахстана сильно зависит от сырьевого сектора, то есть добычи полезных ископаемых. Но надо понимать, что полезные ископаемые являются исчерпаемыми, как и рабочие места, созданные недропользователями, соответственно, стране необходимо заранее готовиться к окончанию «эры сырья».

Мы видим два направления, которые должны стать приоритетными для государства и вокруг которых необходимо развивать сервис, – это обрабатывающая промышленность и сельхозтоваропроизводство. Они дают постоянные рабочие места, включая смежные сферы, повышение уровня квалификации работников, экспортную валютную выручку, снижение импортозависимости и другие преимущества.

Завод и землю «под мышкой» не увезешь, так что эти две отрасли являются стабильными в отличие от недропользования, главное, эффективно их развивать. Отсутствие этих двух отраслей приведет к увеличению оттока капитала из страны. И рано или поздно деньги закончатся! И что тогда? Поедем в другие страны на заработки? Вас такая перспектива устраивает? Меня– нет!

Мы должны защищать свою промышленность, как это делают все страны. Без развитой промышленности у страны нет будущего, и решать проблемные вопросы в этой сфере необходимо уже вчера и на постоянной основе.

– Вы принимали активное участие в работе Межведомственной группы при рассмотрении ставок утилизационного платежа на кабельно-проводниковую продукцию (КПП) и транспортные средства. На прошлой неделе МЭГПР и МИИР поддержали приостановление действия ставки утильсбора на КПП до 1 января 2023 года. Что это меняет?

– Для производителей и импортеров КПП данная мера не допустит причинения значительных материальных убытков, исчисляемых миллиардами тенге.

Для потребителей, в том числе и бюджета государства, из которого финансируется строительство большинства инфраструктурных объектов, экономия денег, как минимум, 5% от стоимости.

Для населения это недопущение роста тарифов на энергоносители и стоимости квадратного метра жилья.

– Помимо исключения КПП из перечня товаров, на которые распространяются расширенные обязательства производителей и импортеров, вами предложен отказ от стимулирования производства КПП. В чем заключалось стимулирование и с чем связан отказ от него?

– Принцип стимулирования заключался в возмещении части затрат производителей, связанных с производством КПП. Надо признать, что данная мера давала либо конкурентное преимущество, либо возможность извлечения дополнительных доходов для развития производства. Но есть и негативное влияние на рынок КПП.

Введение ставки утилизационного сбора на КПП и ее дальнейший рост неминуемо приведут к росту фальсифицированной продукции на рынке, что несет прямую угрозу жизни и здоровью людей.

КПП состоит из металла и пластиката, соответственно, занижение сечения металла (провода) и толщины пластиката приведет к нивелированию любой ставки утилизационного платежа. При этом чем выше ставка, тем больше занижение сечения провода и толщины пластиката.

Учитывая, что доля импорта КПП составляет более 60% потребляемого объема и факт экономической нецелесообразности производства многих видов КПП (широкая номенклатура КПП с малыми объемами потребления), установление ставки утилизационного платежа на КПП приведет к неминуемому росту: себестоимости извлекаемых недропользователями полезных ископаемых, в том числе и металлов (меди и алюминия), являющихся стратегическим сырьем для заводов; росту тарифов региональных электросетевых компаний и недропользователей, являющихся естественными монополиями, на энергоносители для населения; росту стоимости квадратного метра жилья для населения, а также росту стоимости других инфраструктурных объектов.

Надеюсь, что наша позиция будет поддержана госорганами.

– Производство автотранспортных средств относится к обрабатывающей промышленности, какова ваша позиция в вопросе утильсбора на автомобили?

– Для объективной оценки и формирования позиции по этому вопросу важно сначала понять, зачем был введен утилизационный сбор на автомобили. Как бывший сотрудник ЕЭК, изучавший данный вопрос, с уверенностью могу сказать следующее:

Во-первых, Российская Федерация при вступлении в ВТО согласовала установление ставок утильсбора на все виды промышленных товаров в соответствии со своим законодательством. И в 2012-м Россия ввела утилизационный сбор в качестве компенсационной меры, так как ставки таможенных пошлин были снижены и ограничен их максимальный размер. Позднее, в 2014 году, аналогичный механизм ввела Республика Беларусь в качестве меры по урегулированию ввоза автотранспорта с территории ЕАЭС и снижению интенсивности оттока денежных средств в другие страны.

В 2015 году по итогам переговоров по присоединению к ВТО Казахстан принял обязательства значительно снизить ставки таможенных пошлин, в том числе таможенные пошлины на транспортные средства были снижены с 30-35% до 15%.

Во-вторых, согласно условиям Договора ЕАЭС, членом которого Казахстан является с 2014 года, все страны обязались обеспечить свободу обращения на всей территории ЕАЭС транспортных средств без взимания таможенных пошлин. При этом при ввозе авто гражданами в Казахстан из стран ЕАЭС не взимается НДС. В результате сложилась ситуация, при которой доступ наших авто на рынок России и Беларуси ограничен утильсбором, при этом автомобилям из этих стран на рынок Казахстана – открыт.

Вместе с тем в соответствии с положениями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» от 2011 года Республика Казахстан обязуется обеспечить свободное обращение на своей территории всех транспортных средств, выпущенных в обращение на территории России и Беларуси до 1 января 2015 года (до вступления в силу технического регламента Таможенного союза) без предъявления каких либо требований по оценке соответствия, то есть автомобилей, не соответствующих требованиям технического регламента.

К примеру, на сегодняшний день в РФ насчитывается порядка 27 млн единиц автомобилей возрастом старше 10 лет, и доступ им на наш рынок ограничен утильсбором.

Таким образом, утилизационный сбор – вынужденная и единственная мера, сдерживающая ввоз в Казахстан старых и несоответствующих техническому регламенту авто.

– К чему может привести резкое снижение утильсбора на транспортные средства?

– С учетом отсутствия необходимости уплаты таможенной пошлины и НДС произойдет резкий переток старых и не соответствующих техрегламенту Таможенного союза автомобилей из Российской Федерации в Казахстан. Ввоз свежих автомобилей до трех лет из третьих стран будет экономически не выгоден ввиду необходимости уплаты таможенных пошлин и НДС.

Переток старых транспортных средств с территорий государств-членов ЕАЭС на территорию Казахстана приведет к обновлению авторынка этих государств, наращиванию производственного потенциала и поддержке их экономик в результате притока капитала из Казахстана.

При этом бюджет Республики Казахстан недополучит налоговые платежи, произойдет резкое устаревание автомобильного парка ввиду отсутствия возможностей для обновления, и, как следствие, страна может оказаться территорией для утилизации старых машин, выпущенных в обращение на территории всех государств ЕАЭС.

– Какие меры позволят снизить или обнулить ставки утилизационного сбора?

– Для этого необходимо ограничить ввоз с территории любого государства, в том числе и государств-членов ЕАЭС, на территорию Казахстана транспортных средств, с даты производства которых прошло более трех лет, повысив ставки первичной регистрации до уровня, приводящего к экономической нецелесообразности их ввоза; запретить первичную регистрацию транспортных средств, ввезенных с территорий государств-членов ЕАЭС и не соответствующих техрегламенту Таможенного союза, установив требования по прохождению процедур оценки соответствия; ужесточить ответственность аккредитованных лабораторий за выдачу сертификата безопасности конструкции транспортного средства на автомобили, не соответствующие техрегламенту Таможенного союза.

– И все-таки быть или не быть утильсбору?

– Основная задача, которую необходимо решить, – это ограничить ввоз в страну старых и запретить ввоз автотранспортных средств, не соответствующих техрегламенту. А какими мерами – решение за соответствующими госорганами, равно как вопрос установления тех или иных ставок утильсбора на автомобили.