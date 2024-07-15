Мы должны соблюдать баланс интересов граждан, государства и предпринимателей – Адилбек Бектибаев

Общественные слушания по рассмотрению петиции по вопросам утилизационного сбора проходят в Алматы сегодня, 15 июля. В ходе мероприятия свою позицию по этому поводу выразил представитель Министерства промышленности и строительства РК, передает Zakon.kz.

По словам директора департамента интеграции и международного сотрудничества МПС РК Адилбека Бектибаева, был проведен анализ по каждому требованию и доводу, приведенным в петиции.

"Что такое утильсбор? Он отражает приоритет государства на создание благоприятной окружающей среды для жизни граждан, вопросы экологии. Мы должны соблюдать баланс интересов граждан, государства и предпринимателей. Важно не допускать в страну старые авто, необходимо обновление автопарка и сельхозтехники".

Вместе с тем представитель МПС РК признал необходимость развития соответствующей инфраструктуры для переработки. Утильсбор, по его мнению, выступает инструментом для стимулирования развития экологических производств, а не просто для поддержки производителей.

Не согласился Бектибаев с доводом организаторов петиции об устаревании автопарка. Так, в последний раз наибольшее количество старых авто было зафиксировано в 2015 году, до введения утилизационного сбора.

"Ввозили из стран ЕАЭС. В итоге они не вывозились. Глава государства провел разовую акцию и разрешил их легализовать. Многие старые авто не соответствуют требованиям к экологии и безопасности. Утильсбор играет функцию сдерживания ввоза в страну старых автомобилей. Это сделано не ради производителей", – Адилбек Бектибаев.

Если снизить утильсбор, переток старого транспорта из ЕАЭС "потечет" в нашу страну, уверен Бектибаев. Довод инициаторов петиции о росте цен на машины он также счел несостоятельным, приведя показатели соседних стран.

"Говорили об уничтожении конкуренции. Так вот, искажение конкуренции происходит из-за нелегального ввоза. Во-первых, нет гарантий безопасности и отсутствия у транспорта криминального прошлого. Во-вторых, перекупщики не платят налоги, в отличие от добросовестного бизнеса", – Адилбек Бектибаев.

В завершение выступления спикер добавил, что промышленность – это об экономике. И "не столь важно, чтобы каждый год падала цена на автомобиль. Важен общий рост экономики и, соответственно, благосостояния граждан".