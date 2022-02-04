Названы полезные и опасные свойства острых блюд

Как отметила она в интервью радио Sputnik, есть научные исследования, которые доказывают, что острая пища обладает антиоксидантным, антиканцерогенным и противовоспалительным действием.

Она способствует нормализации веса, снижает уровень плохого холестерина, нормализует артериальное давление. Маргарита Арзуманян

Но, по ее словам, проведенное в Китае исследование (в нем участвовали порядка 4,5 тыс. человек) показало, что при ежедневном употреблении порядка 50 граммов перца люди жаловались на ухудшение когнитивных способностей.

Также специалист отметила, что острая пища обладает согревающим эффектом, но использовать ее как малину или мед для увеличения потоотделения во время простудного заболевания не рекомендуется. Пояснила она это тем, что острое раздражает верхние дыхательные пути и провоцирует кашель.

Вещества, которые содержатся в острой пище (например, капсаицин и пиперин в перце), воздействуют на рецепторы, которые обычно активируются при очень высокой температуре. Сигнал поступает в мозг, и мозг воспринимает острую пищу как повышение температуры. Маргарита Арзуманян

Соответственно, как подчеркнула гастроэнтеролог, «усиливается кровообращение, потоотделение, может наблюдаться слезотечение из носа, из глаз».

Поскольку острая пища обладает сильным раздражающим действием на слизистые, на верхние дыхательные пути, на кожу, она противопоказана при кашле. Если любая болезнь в острой фазе – острой пищи лучше избегать. Маргарита Арзуманян

По ее словам, среди хронических заболеваний противопоказанием для острой пищи являются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Во всех рекомендациях по лечению заболеваний ЖКТ указывается: исключить острую пищу. Важно отметить, что острая пища не вызывает язву желудка или двенадцатиперстной кишки. Не вызывает, но может усугубить уже существующие проблемы. Маргарита Арзуманян