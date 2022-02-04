Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:16 04.02.2022

В Павлодаре задержали таксиста-закладчика

таксист Фото: Zakon.kz
33-летний местный житель, который работал в такси, задержан по подозрению в распространении синтетических наркотиков сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности регионального Департамента полиции, передает Zakon.kz.

Следствием установлено, что молодой человек решил улучшить свое материальное положение с помощью незаконного оборота наркотиков. Заработок он нашел с помощью объявления в интернете.

Мужчина получил подробную инструкцию о правилах работы закладчиком, свертки с наркотиком, которые ему необходимо было распространить по указанным местам путем тайниковых закладок.ДП Павлодарской области

Отмечается, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий таксист был задержан, а в салоне его автомобиля обнаружено 20 свертков.

Как отметили в полиции, согласно проведенной экспертизе, содержимое является наркотическим веществом синтетического происхождения. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Подозреваемый содержится под стражей.

Оксана Житникова
Павлодар
В Казахстане изменились правила возмещения ущерба пострадавшим от беспорядков
03.02.2022
Главой Нацбанка РК стал Галымжан Пирматов
03.02.2022
Назначен командующий Силами специальных операций ВС Казахстана
03.02.2022
Структуру Комитета национальной безопасности РК реорганизуют
03.02.2022
Бесплатная медицинская помощь: на что можно рассчитывать без страховки
03.02.2022
Главная Топ LIVE Все