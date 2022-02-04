В Павлодаре задержали таксиста-закладчика

Следствием установлено, что молодой человек решил улучшить свое материальное положение с помощью незаконного оборота наркотиков. Заработок он нашел с помощью объявления в интернете.

Мужчина получил подробную инструкцию о правилах работы закладчиком, свертки с наркотиком, которые ему необходимо было распространить по указанным местам путем тайниковых закладок. ДП Павлодарской области

Отмечается, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий таксист был задержан, а в салоне его автомобиля обнаружено 20 свертков.

Как отметили в полиции, согласно проведенной экспертизе, содержимое является наркотическим веществом синтетического происхождения. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Подозреваемый содержится под стражей.