Форма сборной Казахстана вошла в Топ-7 самых стильных
Олимпийские Игры – это возможность проявить себя не только для спортсменов, но и для дизайнеров, модельеров. Национальная форма – атрибут, на который люди обратят внимание в первую очередь на церемонии открытия игр. Казахстанские дизайнеры справились со своей задачей – экипировка сборной вошла в Топ-7 самых стильных форм Олимпиады, по мнению Forbes.
Спортивная форма сборной Казахстана представлена в сине-бело-голубых цветах. Куртки и джемперы украшает национальный орнамент. Важной особенностью стало то, что впервые в истории название страны на одежде написано на казахском языке латиницей — Qazaqstan.
Спортивную одежду для сборной Казахстана выпустила отечественная компания. В комплектах учтены все современные тенденции: мембранные материалы, ультралегкие куртки. Над парадным комплектом работал российский дизайнер Дмитрий Шишкин.
Фото: olympic.kz
Форму для сборной США подготовила компания Ralph Lauren, которой не впервой работать над экипировкой для Олимпиады. Бренд использовал полиэстер, переработанный из пластиковых бутылок, и шерсть, сертифицированную по стандарту Responsible Wool Standard.
Фото: Instagram/teamusa
Фото: instagram.com/teamcanada
Фото: instagram/zasport
Фото: sok.se
Фото: instagram.com/teamdeutschland
Фото: olympic.cn