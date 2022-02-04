Форма сборной Казахстана вошла в Топ-7 самых стильных

Олимпийские Игры – это возможность проявить себя не только для спортсменов, но и для дизайнеров, модельеров. Национальная форма – атрибут, на который люди обратят внимание в первую очередь на церемонии открытия игр. Казахстанские дизайнеры справились со своей задачей – экипировка сборной вошла в Топ-7 самых стильных форм Олимпиады, по мнению Forbes.

Спортивная форма сборной Казахстана представлена в сине-бело-голубых цветах. Куртки и джемперы украшает национальный орнамент. Важной особенностью стало то, что впервые в истории название страны на одежде написано на казахском языке латиницей — Qazaqstan.

Спортивную одежду для сборной Казахстана выпустила отечественная компания. В комплектах учтены все современные тенденции: мембранные материалы, ультралегкие куртки. Над парадным комплектом работал российский дизайнер Дмитрий Шишкин.

Фото: olympic.kz

Наряду со сборной Казахстана в число самых стильных также вошли США, Канада, Швеция, Германия, Россия и Китай.

Форму для сборной США подготовила компания Ralph Lauren, которой не впервой работать над экипировкой для Олимпиады. Бренд использовал полиэстер, переработанный из пластиковых бутылок, и шерсть, сертифицированную по стандарту Responsible Wool Standard.

Фото: Instagram/teamusa

Канадские спортсмены предстанут перед болельщиками в монохромной униформе, с чередующимися красными и белыми коллекциями.

Фото: instagram.com/teamcanada

Производитель олимпийской формы сборной России выпустил коллекцию, пропитанную трехцветным наследием Москвы и использующую узнаваемые географические очертания.

Фото: instagram/zasport

Дизайнеры униформы сборной Швеции отметили, что олимпийская коллекция основана на философии: простое – лучшее, меньше – значит больше.

Фото: sok.se

В новой интерпретации цветов флага представлена форма сборной Германии — дизайн, по словам ее создателей, вселяет «мятежный оптимизм».

Фото: instagram.com/teamdeutschland

Концепция дизайна униформы Китая вдохновлена ​​китайским иероглифом Чжун, который можно перевести как «средний»; он часто символизирует лояльность. Красные линии по бокам вместе со стоячим воротником, по мнению дизайнеров, создают «ощущение восходящей мобильности».

Фото: olympic.cn