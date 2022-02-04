11:18 04.02.2022
Доллар подешевел на торгах на фоне растущей нефти
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 433,25 тенге, снизившись на 1,13 тенге, передает Zakon.kz.
В обменниках доллары покупают/продают по 434-435,5 тенге, евро – 494-498 тенге, рос. рубль – 5,7-5,77 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 4 февраля.
Мартовские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,73%, составив $90,93 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,50% – до $91,57 за баррель.