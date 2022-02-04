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11:18 04.02.2022

Доллар подешевел на торгах на фоне растущей нефти

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 433,25 тенге, снизившись на 1,13 тенге, передает Zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 434-435,5 тенге, евро – 494-498 тенге, рос. рубль – 5,7-5,77 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 4 февраля.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,73%, составив $90,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,50% – до $91,57 за баррель.

Лариса Черненко
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