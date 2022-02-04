11:27 04.02.2022
100 млн тенге вымогал у бизнесменов банкротный управляющий компании
Фото: Zakon.kz
В Костанайской области банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов, передает Zakon.kz.
Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге у генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы. Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу
Следственным судом Костаная санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
Расследование по факту коммерческого подкупа продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.