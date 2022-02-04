100 млн тенге вымогал у бизнесменов банкротный управляющий компании

Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге у генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы. Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу

Следственным судом Костаная санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Расследование по факту коммерческого подкупа продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.