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Законодательство РК
11:27 04.02.2022

100 млн тенге вымогал у бизнесменов банкротный управляющий компании

тенге Фото: Zakon.kz
В Костанайской области банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов, передает Zakon.kz.
Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге у генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы. Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу

Следственным судом Костаная санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Расследование по факту коммерческого подкупа продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Анастасия Стативкина
Костанайская область
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