Эксперты рассказали, каким может быть парламент в Новом Казахстане

Политолог Замир Каражанов считает, что у общества есть запрос на смену парламента, поэтому его следует обновить. Но прежде чем приступить к делу, нужно пересмотреть законы о выборах, статусе депутатов, некоммерческих организациях, Центральной избирательной комиссии и др.

Если президент объявит о выборах в сентябре, то, скорее всего, их проведут в январе-феврале следующего года – требуется время на реформы. Но, убежден эксперт, при желании законы могут рассмотреть быстрее.

Каражанов считает, что нынешний парламент малоэффективен, депутаты не несут ответственности за принятые законы.

Парламент должен как минимум две функции выполнять – представительную и контрольную. Идеальный парламент – это когда все законы просеиваются через сито критики, через сито дебатов. У нас есть депутатские каникулы. Этот рудимент остался из советского прошлого. Они не школьники, чтобы уходить на каникулы. Во время каникул у нас законопроекты стоят. Страна вся оказывается заложником этих каникул. Это тоже совершенно неправильно. Замир Каражанов

Политолог убежден, что откладывать с выборами не нужно: «Пакет надо принимать не в сентябре, а в ближайшие два-три месяца».

Директор Института евразийской интеграции, политолог Уразгали Сельтеев считает, что парламентские выборы должны состояться примерно через год – сначала президент представит пакет политических реформ, даст 4-6 месяцев на их реализацию, следом будет объявлено о досрочных выборах.

Думаю, скорее всего, если президент выступит осенью или даже раньше объявит новый пакет политических реформ, то выборы в Мажилис и маслихаты состоятся не раньше начала 2023 года, примерно через год. Уразгали Сельтеев

Он объяснил, что политические реформы должны включать в себя изменение закона о партиях, маслихате, парламенте и Центральной избирательной комиссии.

Я думаю, будет кардинально решен вопрос с появлением, созданием, регистрацией новых политических партий. Обязательно будет снижено необходимое количество (людей. – Ред.) для регистрации партии. У нас до этого было 40 тыс., потом в результате первого, второго пакета политических реформ Токаева снизили до 20 тыс., но это тоже много. Возможно, снижено будет чуть ли не в 10 раз, я думаю, до 2000 человек, может быть, до 500 человек. Такая практика была в России. Возможно, даже не будет фактора территориальной привязки. Сейчас необходимо, чтобы люди, которые собираются создать партию, собирали подписи во всех 17 регионах. Возможно, этот момент будет ослаблен, скорректирован в сторону того, что необязательным станет республиканское представительство во всех регионах. Уразгали Сельтеев

Политолог считает, что Казахстану необходимо вернуться к смешанной избирательной системе, когда половина депутатов будет избираться по партийным спискам, как сейчас, а другая – по одномандатным округам, когда можно быть беспартийным, но самостоятельно выдвигать свою кандидатуру от какого-то округа, региона.

Реформы должны коснуться и верхней палаты парламента, считает эксперт.

Сейчас сенаторы избираются маслихатами косвенным голосованием, но это все закрыто, келейно, непонятно. Люди даже не знают, что у нас по два сенатора от 17 регионов. То есть 34 сенатора, из них 15 назначаются по президентской квоте. Я думаю, все сенаторы будут избираться прямым голосованием. Сквозным изменением должно быть дистанцирование и отстранение акимов от выборного процесса. Сейчас они влияют на формирование партийных списков в Nur Otan, потому что являются главами филиалов. Но я думаю, это отменят. Уразгали Сельтеев

После того, как будут реализованы политические реформы, ЦИК станет независимым органом и будет проводить прозрачные выборы, уверен эксперт.

Политический обозреватель Газиз Абишев считает, что из-за разработки нового пакета политических реформ, который будет касаться партий и выборов, вопрос о роспуске парламента рано или поздно поднимут.