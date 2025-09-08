Токаев о масштабной реформе Парламента: Нельзя держать в секрете от общества

Выступая 8 сентября 2025 года с ежегодным Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев более подробно рассказал о масштабной реформе Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее президент заявил о реформе Парламента.

"Если мы все придем к общему решению относительно необходимости создания однопалатного Парламента, то такой Парламент, на мой взгляд, следует избирать только по партийным спискам. Это будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции". Касым-Жомарт Токаев

Таким образом, как отметил глава государства, нынешний состав Мажилиса получит возможность спокойно заниматься законотворческим процессом практически до окончания срока своих полномочий.

"И Сенат продолжит функционировать до подведения итогов общенационального референдума и проведения новых парламентских выборов. В свою очередь у политических партий будет время тщательно подготовиться к серьезной конкурентной борьбе. Надеюсь, действующие депутаты, как настоящие государственники, подойдут к этому вопросу ответственно и с пониманием". Касым-Жомарт Токаев

В итоге, по словам президента, "все наши политические реформы станут неотъемлемой частью единой институциональной системы".

"Конечно, может возникнуть закономерный вопрос: почему президент так рано объявляет о необходимости проведения парламентской реформы, в то время как, согласно политическим технологиям, такие меры принимаются неожиданно? Но я до этого говорил и вновь повторю: считаю, что, когда дело касается судьбы страны и народа, нужно следовать открытой политике, столь масштабную реформу нельзя держать в секрете от общества. Убежден, что по таким судьбоносным вопросам нужно вести открытый диалог с народом. Лишь тогда общими усилиями мы продвинемся на пути построения Справедливого и Сильного Казахстана". Касым-Жомарт Токаев

В завершение глава государства пожелал всем благополучия и успехов.

"Пусть будет вечен наш Казахстан!". Касым-Жомарт Токаев

Онлайн-трансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь, с текстовой – ознакомиться по ссылке.