В Казахстане продолжают дорожать продукты

Эксперты Energyprom.kz уточняют, что по итогам 25 января 2022 года недельный рост цен в сегменте составил 0,4%, а рост с начала года — сразу 0,7%.

При этом из 19 товаров, входящих в категорию социально значимых, с начала года не показали удорожания всего четыре, еще два немного снизились в цене.

Оставшиеся 13 товаров подорожали, некоторые из них — очень заметно.

К примеру, на 2,2% с начала года подскочила в цене морковь, на 4,2% – картофель, сразу на 18,7% – капуста, – отмечено в публикации.

Среди крупных городов и мегаполисов страны более чем на 1% за неполный месяц выросли цены в Нур-Султане (сразу плюс 1,5%), Кокшетау (плюс 1,4%), Актобе (плюс 1,1%) и Таразе (плюс 1%).

В целом, как заявляют исследователи, уровень инфляции в январе 2022 года составил 0,7% за месяц и 8,5% — в годовой динамике.

Причем педалирует инфляционные процессы именно сегмент продовольственных товаров: рост цен в секторе составил 1% за месяц и сразу 9,9% — за год.