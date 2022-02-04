Правила расторжения брака хотят изменить

В частности, речь идет о процедуре развода супругов, не имеющих детей.

Для этого нужно подать заявление о расторжении брака (супружества), в котором подтвердить взаимное согласие на расторжение брака и отсутствие у них несовершеннолетних детей.

Государственная регистрация расторжения брака производится регистрирующим органом при личном присутствии расторгающих брак по истечении месячного срока со дня подачи совместного заявления о расторжении брака.

Течение срока начинается на следующий день после подачи заявления и истекает в соответствующее число следующего месяца. Если это число приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. Месячный срок не может быть сокращен.

Указывается, что супругам, желающим расторгнуть брак, необходимо явиться в регистрирующий орган с документом, удостоверяющим личность, либо электронным документом из сервиса цифровых документов в назначенный день регистрации расторжения брака.

Если супруги не могут явиться в установленный им день, они могут повторно обратиться с заявлением о расторжении брака в регистрирующий орган и им снова назначат месячный срок для регистрации расторжения брака.

Как отмечается, если один из супругов не может явиться в регистрирующий орган для регистрации расторжения брака после повторной подачи заявления, то расторжение брака может быть произведено в его отсутствие. Для этого нужно предоставить его нотариально заверенное согласие на расторжение брака.

Расторгнуть брак можно через госкорпорацию «Правительство для граждан». При обращении на портал супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, предоставляется:

электронное заявление, удостоверенное ЭЦП заявителя или одноразовым паролем, предоставленным оператором сотовой связи, к учетной записи портала;

сведения о регистрации актов гражданского состояния.

Если супруг без вести пропал или осужден, то необходимо предоставить следующие документы:

заявление о расторжении брака; документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов; свидетельство о заключении брака (супружества); документ, подтверждающий уплату в бюджет государственной пошлины; сведения о вступившем в законную силу решении суда о признании супруга безвестно отсутствующим, либо недееспособным или приговор суда об осуждении супруга(и) за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет; нотариально удостоверенную доверенность в случае обращения представителя заявителя.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 февраля.