В Казахстане изменятся правила регистрации кондоминиума

Министерство юстиции подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила государственной регистрации объекта кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

В частности дополнено, что зарегистрировать объект кондоминиума могут не только собственники квартир (не менее двух), нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома, но и местный исполнительный орган, а также заказчик (застройщик) многоквартирного жилого дома.

Для этого нужно подать соответствующее заявление.

При этом уточняется, что регистрация объекта кондоминиума заключается в подтверждении прав собственности на основании представленных документов путем внесения в информационную систему Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН) соответствующих сведений, идентифицирующих земельный участок, первичные объекты, и необходимых для регистрации объекта кондоминиума характеристик вторичных объектов, а также сведений о виде права, форме общей собственности (иного вещного права) и автоматического определения размеров долей участников кондоминиума в общем имуществе.

Размер долей участников кондоминиума в общем имуществе определяется отношением полезной площади жилого и площади нежилого помещения, парковочного места, кладовки находящегося в раздельной (индивидуальной) собственности (ином вещном праве), к сумме полезных площадей всех квартир и площадей всех нежилых помещений, парковочных мест, кладовок находящихся в данном объекте кондоминиума.

Как зарегистрировать

Зарегистрировать объект кондоминиума можно через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", веб-портал "электронного правительства".

Сроки оказания госуслуги

Если регистрация проходит через услугодателя, то она оказывается:

с момента сдачи пакета документов заявителем в течение трех рабочих дней (день приема документов не входит в срок оказания государственной услуги);

(день приема документов не входит в срок оказания государственной услуги); на портале egov.kz в течение одного рабочего дня с момента поступления в информационную систему регистрирующего органа подтверждения об оплате сбора за государственную регистрацию. Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем услугодателю – 20 минут. Максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 20 минут.

Государственная услуга оказывается платно физическим и юридическим лицам. Оплата составляет - 2 147,3 тенге (цена без учета НДС). Оплата также производится через портал посредством платежного шлюза "электронного правительства".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 января.

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