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Законодательство РК
12:02 04.02.2022

Наказание Акжаркын Турлыбай могут пересмотреть в этом году

Осужденная в Китае казахстанка Фото: МИД РК
Наказание для казахстанки Акжаркын Турлыбай, которая была осуждена за контрабанду наркотиков в Китае, могут пересмотреть в этом году. Об этом сообщил ее адвокат Сункар Нурмагамбетов, передает Zakon.kz.

Акжаркын Турлыбай была задержана в 2014 году в аэропорту Гуанчжоу. Ее обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к пожизненному лишению свободы. Защита казахстанки настаивает на ее возвращении в Казахстан.

Адвокат Сункар Нурмагамбетов написал в Facebook, что пересмотр наказания может состояться уже в этом году. Для этого есть условия: между Казахстаном и Китаем есть договор о передаче осужденных.

Передача осужденных состоит из следующих процедур:

  • Решение о пересмотре наказания с пожизненного лишения свободы на лишение свободы;

  • Направление Генеральной прокуратуре РК ходатайства о передаче. Такое ходатайство было направлено еще в 2016 году;

  • Взаимодействие Генпрокуратуры и Министерства иностранных дел Казахстана с китайской стороной по исполнению передачи.

В Казахстане преступлению, за которое осудили Акжаркын Турлыбай, соответствует статья 297 УК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». За это преступление предусмотрено наказание от 5 лет лишения свободы до пожизненного срока заключения.

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