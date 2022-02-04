Наказание Акжаркын Турлыбай могут пересмотреть в этом году

Акжаркын Турлыбай была задержана в 2014 году в аэропорту Гуанчжоу. Ее обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к пожизненному лишению свободы. Защита казахстанки настаивает на ее возвращении в Казахстан.

Адвокат Сункар Нурмагамбетов написал в Facebook, что пересмотр наказания может состояться уже в этом году. Для этого есть условия: между Казахстаном и Китаем есть договор о передаче осужденных.

Передача осужденных состоит из следующих процедур:

Решение о пересмотре наказания с пожизненного лишения свободы на лишение свободы;

Направление Генеральной прокуратуре РК ходатайства о передаче. Такое ходатайство было направлено еще в 2016 году;

Взаимодействие Генпрокуратуры и Министерства иностранных дел Казахстана с китайской стороной по исполнению передачи.

В Казахстане преступлению, за которое осудили Акжаркын Турлыбай, соответствует статья 297 УК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». За это преступление предусмотрено наказание от 5 лет лишения свободы до пожизненного срока заключения.