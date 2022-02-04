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12:20 04.02.2022

Сайт Фонда «Қазақстан халқына» начал прием заявок

руки на клавиатуре Фото: pixabay
Казахстанцы, нуждающиеся в помощи, а также спонсоры, выразившие желание оказать посильную помощь, могут оставить свои заявки через цифровую платформу Фонда «Қазақстан халқына», передает Zakon.kz.

На сайте www.qazaqstanhalqyna.kz в разделе «Как подать заявку» приведена пошаговая инструкция по подаче заявки на получение благотворительной помощи.

Пользователи автоматически направляются на портал www.atamekenim.kz в Единую приемную благотворительных организаций. Заявка обрабатывается НПО, работающим с категориями населения, к которым относится заявитель, и выразившим намерение обеспечить взаимодействие заявителя и фонда.

Cайт www.atamekenim.kz представляет собой платформу для работы благотворительных организаций с населением. Сайт интегрирован с некоторыми базами портала электронного правительства eGov.kz. В дальнейшем будет проведена работа по интеграции портала со всеми доступными базами данных государственных и местных исполнительных органов для получения полноценной информации о статусе обратившихся.

Заявка может быть отклонена в случае ее несоответствия целям и задачам фонда.

Для рассмотрения заявок формируются экспертные комитеты по каждому направлению деятельности фонда. Членами экспертных комитетов могут стать эксперты, являющиеся признанными специалистами в одной из сфер деятельности фонда.

Фонд «Қазақстан халқына» заинтересован в формировании состава экспертных комитетов с учетом мнения общественности. Предложения по членам экспертного комитета можно отправить, обратившись к разделу сайта «Эксперты».

Предложения от доноров могут касаться направления средств как на благотворительную деятельность, так и на покрытие административных расходов фонда.

Общественный фонд «Қазақстан халқына» создан по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Анастасия Стативкина
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