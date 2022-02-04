Казахстанец Нуралы Алип забил дебютный и победный гол за «Зенит»

Защитник «Кайрата» отметился за чемпионов России на сборах клуба в Португалии. Нуралы забил единственный гол за команду из Санкт-Петербурга в товарищеском матче против трехкратных чемпионов Дании. 22-летний казахстанский защитник забил мяч головой, отправленный с угловой точки.

Данный гол стал для Алипа первым в составе коллектива с берегов Невы. Нуралы пока является игроком алматинского «Кайрата» и находится в составе коллектива Сергея Семака на просмотре с первого сбора. Рыночную стоимость защитника оценивают в 1,7 млн евро.

Еще один примечательный факт: Алип во встрече с датчанами сыграл против своего бывшего одноклубника – Вагнера Лава. Бразилец после игры подарил свою футболку Нуралы.

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