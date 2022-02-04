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Законодательство РК
12:40 04.02.2022

Назначен новый глава полиции Атырауской области

полиция Фото: пресс-служба МВД РК
По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции Атырауской области назначен Нурхат Оразбаев, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба полиции региона, нового главу представили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

Нурхат Кенжебаевич Оразбаев родился в 1968 году в Атырауской области. В органах внутренних дел работает с 1991 года.

Выпускник Гурьевского педагогического института, Алматинской высшей следственной школы, Академии МВД РФ.

До нового назначения занимал должность заместителя начальника Департамента полиции Атырауской области.

Анастасия Московчук
МВД РК Тургумбаев Ерлан Атырауская область
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