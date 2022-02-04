Назначен новый глава полиции Атырауской области

Как отмечает пресс-служба полиции региона, нового главу представили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

Нурхат Кенжебаевич Оразбаев родился в 1968 году в Атырауской области. В органах внутренних дел работает с 1991 года.

Выпускник Гурьевского педагогического института, Алматинской высшей следственной школы, Академии МВД РФ.