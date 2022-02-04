12:40 04.02.2022
Назначен новый глава полиции Атырауской области
Фото: пресс-служба МВД РК
По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции Атырауской области назначен Нурхат Оразбаев, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает пресс-служба полиции региона, нового главу представили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.
Нурхат Кенжебаевич Оразбаев родился в 1968 году в Атырауской области. В органах внутренних дел работает с 1991 года.
Выпускник Гурьевского педагогического института, Алматинской высшей следственной школы, Академии МВД РФ.
До нового назначения занимал должность заместителя начальника Департамента полиции Атырауской области.