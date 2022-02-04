13:22 04.02.2022
Похищение невесты шокировало пользователей Казнета
Фото: Zakon.kz
Видео с похищением невесты на юге Казахстана появилось в Сети. Происходившее на железнодорожном вокзале города Шу сняли очевидцы, сообщает Zakon.kz.
Пресс-секретарь полиции Жамбылской области Гулсара Мухтаркулова уточнила, что данное видео было изучено сотрудниками Шуского РОП.
По данным ведомства, после случившегося парень с девушкой в районном отделе полиции дали объяснения.
Они уточнили, что вместе работают и встречаются полгода.
По словам девушки, она ехала в Шу только на знакомство с родителями, а ее парень решил сразу сделать свадьбу, к которой та была не готова.
Стоит отметить, что «невеста» отказалась от подачи заявления.
Сейчас пара едет домой к девушке, чтобы познакомиться с родителями и попросить благословения, – уточнили в полиции.