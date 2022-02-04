Похищение невесты шокировало пользователей Казнета

Пресс-секретарь полиции Жамбылской области Гулсара Мухтаркулова уточнила, что данное видео было изучено сотрудниками Шуского РОП.

По данным ведомства, после случившегося парень с девушкой в районном отделе полиции дали объяснения.

Они уточнили, что вместе работают и встречаются полгода.

По словам девушки, она ехала в Шу только на знакомство с родителями, а ее парень решил сразу сделать свадьбу, к которой та была не готова.

Стоит отметить, что «невеста» отказалась от подачи заявления.

Сейчас пара едет домой к девушке, чтобы познакомиться с родителями и попросить благословения, – уточнили в полиции.