Ренат Айтаев назначен руководителем аппарата Мажилиса
Ранее он занимал должность заведующего секретариатом руководителя Администрации президента РК.
Ренат Айтаев родился 10 сентября 1976 года в Усть-Каменогорске.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д.М. Серикбаева (1998)
Инженер-экономист
· Казахская государственная юридическая академия (2001)
Юрист
Трудовой стаж:
· Директор по экономике и финансам ТОО «Демал-Шыгыс» (1998-1999).
· Главный специалист отдела автоматизированной обработки Управления статистики, группы мониторинга промышленных предприятий и обследования Информационно-статистического центра Восточно-Казахстанской области (1999-2000).
· Ведущий, главный специалист Департамента анализа и прогнозирования Министерства государственных доходов РК (2000-2002).
· Начальник отдела таможенных доходов Департамента доходов и контрактов (2002-2003).
· Начальник управления Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК (2003-2008).;
· И.о. директора, директор Департамента информационного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения РК (06.2008-2009).
· Директор Департамента межотраслевой координации индустриально-инновационного развития Министерства индустрии и торговли РК (2009-04.2010).
· Директор Департамента индустриальной политики Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (04.2010-06.2010).
· Заместитель заведующего отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК (06.2010-10.2010).
· Заведующий отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК(10.2010-2017).
· Заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК, уполномоченный по этике по Канцелярии премьер-министра РК (11.01.2017-2019).
· Заведующий секретариатом руководителя Администрации президента РК (с 2019).