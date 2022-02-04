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Законодательство РК
13:46 04.02.2022

Ренат Айтаев назначен руководителем аппарата Мажилиса

Ренат Айтаев Фото: Акорда
На заседании Бюро Мажилиса Ерлан Кошанов представил нового руководителя аппарата Палаты. Им стал Ренат Айтаев, передает Zakon.kz.

Ранее он занимал должность заведующего секретариатом руководителя Администрации президента РК.

Ренат Айтаев родился 10 сентября 1976 года в Усть-Каменогорске.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д.М. Серикбаева (1998)

Инженер-экономист

· Казахская государственная юридическая академия (2001)

Юрист

Трудовой стаж:

· Директор по экономике и финансам ТОО «Демал-Шыгыс» (1998-1999).

· Главный специалист отдела автоматизированной обработки Управления статистики, группы мониторинга промышленных предприятий и обследования Информационно-статистического центра Восточно-Казахстанской области (1999-2000).

· Ведущий, главный специалист Департамента анализа и прогнозирования Министерства государственных доходов РК (2000-2002).

· Начальник отдела таможенных доходов Департамента доходов и контрактов (2002-2003).

· Начальник управления Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК (2003-2008).;

· И.о. директора, директор Департамента информационного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения РК (06.2008-2009).

· Директор Департамента межотраслевой координации индустриально-инновационного развития Министерства индустрии и торговли РК (2009-04.2010).

· Директор Департамента индустриальной политики Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (04.2010-06.2010).

· Заместитель заведующего отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК (06.2010-10.2010).

· Заведующий отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК(10.2010-2017).

· Заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК, уполномоченный по этике по Канцелярии премьер-министра РК (11.01.2017-2019).

· Заведующий секретариатом руководителя Администрации президента РК (с 2019).

Анастасия Стативкина
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