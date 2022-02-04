Склонность к изменам — психологи составили топ-5 мужских имен

Как пишет «Пятый канал», по мнению психологов, от того, как назвали мужчину, зависит его склонность к изменам.

Антон

Представители сильного пола с этим именем очень азартны — они способны превратить в соревнование абсолютно все, даже личные отношения.

Психологи считают, что у Антонов склонность к изменам формируется еще в юном возрасте: часто носители этого имени — непослушные мальчики, которые умудряются всех очаровывать.

Павел

Жизнь мужчин с именем Павел — чреда постоянных романов и привязанностей, так как они любят самоутверждаться за счет побед на любовном фронте.

По мнению психологов, построить одни крепкие отношения для представителей сильного пола с этим именем является проблемой.

Они умны и образованы, но могут тратить много времени и сил на то, чтобы понравиться как можно большему количеству девушек.

Максим

Мужчины с этим именем держат в голове образ своей идеальной избранницы, но когда они сталкиваются с реальностью, то разочаровываются и начинают искать новые отношения.

Они могут долго искать «ту самую», буквально «перебирая» дам одну за другой.

Николай

Представители сильного пола с этим именем являются очень злопамятными. По мнению психологов, обидчиков самовлюбленные Николаи не забывают, и если девушка даст хоть малейший повод усомниться в себе, то он может отказаться от нее навсегда.

Обладатели этого имени совсем не романтики, а также не всегда проявляют нежность в отношении с женщинами.

Денис

Мужчины с именем Денис — требовательны и непредсказуемы, и спровоцировать на адюльтер их может любой недостаток во второй половинке.