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17:11 04.02.2022

Звезды подскажут: представители каких знаков зодиака столкнутся с проблемами в начале весны

гороскоп Фото: pixabay
Известный российский астролог Павел Глоба отметил, что первый весенний месяц принесет с собой большие перемены. По его словам, для одних они окажутся удачными, а вот другим придется решать возникшие проблемы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Kleo.ru, астрологический прогноз расскажет, чего стоит опасаться в начале весны.

К примеру, Близнецам нужно прислушаться к своему организму. По словам астролога, о себе дадут знать длительный стресс и переутомление.

Побороть апатию поможет активный отдых, а встречи с друзьями зарядят оптимизмом на длительное время.

Львов ждет много проблем в марте. В первую очередь это касается здоровья и личной жизни.

Возможны серьезные проблемы в семье, а также конфликты с родными, которые потребуют быстрых решений.

Девы столкнутся в начале весны с недопониманием близких и коллег.

Масла в огонь подольют недоброжелатели, которые стремятся испортить репутацию. Им советуют избегать общения с малознакомыми людьми.

Представителям Козерогов в начале весны нужно действовать осторожно.

Успехи будут вызывать зависть у окружающих, а некоторые коллеги и знакомые могут строить козни.

Для Водолеев март станет месяцем испытаний. В первую очередь проблемы затронут финансовую область – придется ограничить свои траты, чтобы соблюсти баланс.

При этом пока дополнительных источников дохода не предвидится, а расходы серьезно возрастут. Астролог порекомендовал не планировать крупных покупок в марте.

Анастасия Московчук
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