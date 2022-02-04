Звезды подскажут: представители каких знаков зодиака столкнутся с проблемами в начале весны

Как отмечает Kleo.ru, астрологический прогноз расскажет, чего стоит опасаться в начале весны.

К примеру, Близнецам нужно прислушаться к своему организму. По словам астролога, о себе дадут знать длительный стресс и переутомление.

Побороть апатию поможет активный отдых, а встречи с друзьями зарядят оптимизмом на длительное время.

Львов ждет много проблем в марте. В первую очередь это касается здоровья и личной жизни.

Возможны серьезные проблемы в семье, а также конфликты с родными, которые потребуют быстрых решений.

Девы столкнутся в начале весны с недопониманием близких и коллег.

Масла в огонь подольют недоброжелатели, которые стремятся испортить репутацию. Им советуют избегать общения с малознакомыми людьми.

Представителям Козерогов в начале весны нужно действовать осторожно.

Успехи будут вызывать зависть у окружающих, а некоторые коллеги и знакомые могут строить козни.

Для Водолеев март станет месяцем испытаний. В первую очередь проблемы затронут финансовую область – придется ограничить свои траты, чтобы соблюсти баланс.