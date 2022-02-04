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15:09 04.02.2022

Переговоры в Пекине – о чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин, Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине, передает Zakon.kz.

По информации Kremlin.ru, Си Цзиньпин заявил, что политическое и стратегическое взаимодоверие между Пекином и Москвой «продолжает крепнуть».

Владимир Путин отметил, что взаимоотношения РФ и Китая – это хороший пример развития двусторонних отношений, они носят беспрецедентный характер, две страны помогают развиваться друг другу.

Россия и Китай вышли на заключение нового контракта на поставку газа с Дальнего Востока. Согласно договору, объем поставок составит 10 млрд кубометров в год.

Также российские нефтяники подготовили новые решения по поставкам углеводородов в КНР.

Во время встречи был подписан пакет документов.

Анастасия Стативкина
Россия Путин Владимир Цзиньпин Си Китай Пекин
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