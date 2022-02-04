15:09 04.02.2022
Переговоры в Пекине – о чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине, передает Zakon.kz.
По информации Kremlin.ru, Си Цзиньпин заявил, что политическое и стратегическое взаимодоверие между Пекином и Москвой «продолжает крепнуть».
Владимир Путин отметил, что взаимоотношения РФ и Китая – это хороший пример развития двусторонних отношений, они носят беспрецедентный характер, две страны помогают развиваться друг другу.
Россия и Китай вышли на заключение нового контракта на поставку газа с Дальнего Востока. Согласно договору, объем поставок составит 10 млрд кубометров в год.
Также российские нефтяники подготовили новые решения по поставкам углеводородов в КНР.
Во время встречи был подписан пакет документов.