Переговоры в Пекине – о чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин

По информации Kremlin.ru, Си Цзиньпин заявил, что политическое и стратегическое взаимодоверие между Пекином и Москвой «продолжает крепнуть».

Владимир Путин отметил, что взаимоотношения РФ и Китая – это хороший пример развития двусторонних отношений, они носят беспрецедентный характер, две страны помогают развиваться друг другу.

Россия и Китай вышли на заключение нового контракта на поставку газа с Дальнего Востока. Согласно договору, объем поставок составит 10 млрд кубометров в год.

Также российские нефтяники подготовили новые решения по поставкам углеводородов в КНР.

Во время встречи был подписан пакет документов.