МИА «Казинформ» передадут в состав ТРК президента
Переименовать акционерное общество «Международное информационное агентство «Казинформ» в акционерное общество «Qazcontent», – говорится в документе.
Как поясняется, такое решение принято по поручению руководителя Администрации президента РК от 12 ноября 2021 года в рамках модернизации НАО «Телерадиокомплекс президента РК» в части передачи сетевого издания МИА «Казинформ» в ТРК президента.
В этой связи необходимо переименование акционерного общества «Международное информационное агентство «Казинформ» в акционерное общество «Qazcontent», – говорится в пояснительной записке к документу.
Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 февраля.
На сегодняшний день АО «МИА «Казинформ» объединяет 8 информационных и тематических ресурсов:
информационное агентство на площадке inform.kz;
ИА baigenews.kz;
ИА bag.kz;
официальный сайт премьер-министра РК primeminister.kz;
литературный портал adebiportal.kz;
интернет-проект e-history.kz «История Казахстана»;
информационно-образовательный портал el.kz;
видеопортал kaztube.kz.
Напомним, в 2020 году АО «Международное информационное агентство «Казинформ» было реорганизовано путем присоединения к нему АО «Казконтент».
МИА «Казинформ» – старейшее информационное агентство в стране. Было создано в 1920 году как Оренбург-Тургайский филиал первого казахстанского информационного агентства «РОСТА». Впоследствии было переименовано в КазРОСТ.
В 1937 году агентство было передано Совету министров Казахской ССР под названием КазТАГ. Следующее переименование случилось в 1997 году – в РГП «Казахское информационное агентство (КазИАГ)».
В 2002 году на базе агентства была создана Национальная компания «Казахское информационное агентство» (НК «КазИнформ»), которая впоследствии вошла в национальный информационный холдинг «Арна Медиа».
ТОО «Международное информационное агентство «Казинформ» появилось в 2013 году и уже претерпело несколько реорганизаций.