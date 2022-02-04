МИА «Казинформ» передадут в состав ТРК президента

Переименовать акционерное общество «Международное информационное агентство «Казинформ» в акционерное общество «Qazcontent», – говорится в документе.

Как поясняется, такое решение принято по поручению руководителя Администрации президента РК от 12 ноября 2021 года в рамках модернизации НАО «Телерадиокомплекс президента РК» в части передачи сетевого издания МИА «Казинформ» в ТРК президента.

В этой связи необходимо переименование акционерного общества «Международное информационное агентство «Казинформ» в акционерное общество «Qazcontent», – говорится в пояснительной записке к документу.

Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 февраля.

На сегодняшний день АО «МИА «Казинформ» объединяет 8 информационных и тематических ресурсов:

информационное агентство на площадке inform.kz;

ИА baigenews.kz;

ИА bag.kz;

официальный сайт премьер-министра РК primeminister.kz;

литературный портал adebiportal.kz;

интернет-проект e-history.kz «История Казахстана»;

информационно-образовательный портал el.kz;

видеопортал kaztube.kz.

Напомним, в 2020 году АО «Международное информационное агентство «Казинформ» было реорганизовано путем присоединения к нему АО «Казконтент».

МИА «Казинформ» – старейшее информационное агентство в стране. Было создано в 1920 году как Оренбург-Тургайский филиал первого казахстанского информационного агентства «РОСТА». Впоследствии было переименовано в КазРОСТ.

В 1937 году агентство было передано Совету министров Казахской ССР под названием КазТАГ. Следующее переименование случилось в 1997 году – в РГП «Казахское информационное агентство (КазИАГ)».

В 2002 году на базе агентства была создана Национальная компания «Казахское информационное агентство» (НК «КазИнформ»), которая впоследствии вошла в национальный информационный холдинг «Арна Медиа».

ТОО «Международное информационное агентство «Казинформ» появилось в 2013 году и уже претерпело несколько реорганизаций.