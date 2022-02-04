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15:33 04.02.2022

Нефть подорожала – цена Brent превысила $92 за баррель

мир, нефть, цена, повышение Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Цена на нефть марки Brent превысила $92 за баррель впервые с октября 2014 года, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на Лондонской бирже ICE растет на 1,08% – до $92,09 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11:51 мск (14:51 по времени Нур-Султана).

По состоянию на 11:48 мск (14:48 по времени Нур-Султана) стоимость Brent росла на 1,09%, торгуясь на уровне $92,1 за баррель.

Как отмечается, в последний раз стоимость Brent превышала $92 за баррель в октябре 2014 года.

Динара Халдарова
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