Нефть подорожала – цена Brent превысила $92 за баррель

Как сообщает ТАСС, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на Лондонской бирже ICE растет на 1,08% – до $92,09 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11:51 мск (14:51 по времени Нур-Султана).

По состоянию на 11:48 мск (14:48 по времени Нур-Султана) стоимость Brent росла на 1,09%, торгуясь на уровне $92,1 за баррель.

Как отмечается, в последний раз стоимость Brent превышала $92 за баррель в октябре 2014 года.