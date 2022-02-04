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15:50 04.02.2022

Непобежденный Мунгия готов к бою с Алимханулы и Альваресом

Бокс Матч за звание ЧМ Фото: Instagram/jaimemunguiaoficial
Один из лучших боксеров первого среднего веса мексиканец Хайме Мунгиа (38-0, 30 КО) в этом году планирует стать чемпионом мира в новой категории, передает Zakon.kz.

Как сообщает vringe.com, 25-летний боксер заявил о своей готовности провести бой со звездным соотечественником Канело Альваресом (57-1-2, 39 КО). Хайме надеется, что он до конца 2022 года сможет получить поединок за титул чемпиона мира.

Не думаю, что такой бой возможен. Ну реально, ведь Канело занят у себя в 76,2 кг. Я бы предпочел сосредоточиться на 72,6 кг, но все же открыт для боя с Канело, если от него и его команды поступит по-настоящему хорошее предложение.Хайме Мунгиа

Но перед встречей с Канело в планах Мунгиа провести бой за вакантный титул WBO в 72,6 кг c казахстанцем Жанибеком Алимханулы.

Конечно, Жанибек Алимханулы – отличный боец, и если представится возможность встретиться с ним на ринге, я не сомневаюсь, что это будет хороший бой.Хайме Мунгиа

WBO обязала Алимханулы сражаться с Деметриусом Андрадэ. Однако американец избавился от титула чемпиона и ушел в весовую категорию 76,2 кг. 

Следующий бой Мунгии запланирован на 19 февраля против Димитриуса Балларда из США. 

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Куандык Шынасилов
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