В Казахстане запустят пилотный проект по выписке ЭСФ на социально значимые товары и уголь

Пилотный проект по совершенствованию администрирования прослеживаемых на территории республики социально значимых продовольственных товаров и каменного угля планируется запустить на основании информационной системы «Электронных счетов-фактур».

Таким образом у налогоплательщиков появится обязанность по выписке электронных счетов-фактур (ЭСФ) при реализации социально значимых товаров и угля.

Как пояснили в КГД, цель проекта – не допустить роста инфляции, повышения цен на продукты питания и нефтепродукты.

Реализация пилотного проекта планируется до 31 декабря 2022 года.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 15 февраля.