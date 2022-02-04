В Казахстане запустят пилотный проект по выписке ЭСФ на социально значимые товары и уголь
Пилотный проект по совершенствованию администрирования прослеживаемых на территории республики социально значимых продовольственных товаров и каменного угля планируется запустить на основании информационной системы «Электронных счетов-фактур».
Таким образом у налогоплательщиков появится обязанность по выписке электронных счетов-фактур (ЭСФ) при реализации социально значимых товаров и угля.
Как пояснили в КГД, цель проекта – не допустить роста инфляции, повышения цен на продукты питания и нефтепродукты.
Реализация пилотного проекта планируется до 31 декабря 2022 года.
Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 15 февраля.
«Всех заинтересованных лиц, общественные объединения, бизнес- ассоциации и налогоплательщиков просим принять активное участие в обсуждении данного проекта», – отметили в КГД.