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Законодательство РК
15:56 04.02.2022

В Казахстане запустят пилотный проект по выписке ЭСФ на социально значимые товары и уголь

пилотный проект по ЭСФ на продукты и уголь Фото: Zakon.kz
Комитет госдоходов МФ РК подготовил проект Правил реализации пилотного проекта по совершенствованию администрирования прослеживаемых на территории РК социально значимых продовольственных товаров и каменного угля, сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект по совершенствованию администрирования прослеживаемых на территории республики социально значимых продовольственных товаров и каменного угля планируется запустить на основании информационной системы «Электронных счетов-фактур».

Таким образом у налогоплательщиков появится обязанность по выписке электронных счетов-фактур (ЭСФ) при реализации социально значимых товаров и угля.

Как пояснили в КГД, цель проекта – не допустить роста инфляции, повышения цен на продукты питания и нефтепродукты.

Реализация пилотного проекта планируется до 31 декабря 2022 года.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 15 февраля.

«Всех заинтересованных лиц, общественные объединения, бизнес- ассоциации и налогоплательщиков просим принять активное участие в обсуждении данного проекта», – отметили в КГД.

Лариса Черненко
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