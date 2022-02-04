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Законодательство РК
16:19 04.02.2022

Спецоперация в ВКО: ликвидирован крупный наркоканал

наркотики Фото: Пресс-служба ДП ВКО
В Восточно-Казахстанской области задержали мужчин, причастных к поставкам в города Семей и Усть-Каменогорск крупных партий синтетических наркотиков, передает Zakon.kz.

При обыске у них изъяты синтетические наркотики общим весом свыше 1,5 кг.

По предварительной оценке стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» составляет около 30 млн. тенге.

В то же время на арендуемых ими квартирах были обнаружены и иные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность, в том числе, предметы, предназначенные для расфасовки и взвешивания наркотиков. Пресс-служба ДП ВКО

наркотики

Фото: пресс-служба ДП ВКО

По данным следствия, «канал поставки» был организован из России, откуда наркотики отправлялись в Казахстан с использованием различных логистических транспортных компаний.

наркотики

Фото: пресс-служба ДП ВКО

В целях маскировки наркотики помещались в автозапчасти и передавались наркокурьерам в виде «посылок».

наркотики

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Действия подозреваемых лиц квалифицируются по статье 296 часть 4 УК РК («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет. Заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов

В настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливаются иные лица, причастные к незаконному обороту наркотиков.

наркотики

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Анастасия Стативкина
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