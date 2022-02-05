Слушаем с умом - ТОП-10 познавательных подкастов

В век технологий подкасты стали прогрессивным, удобным и весьма быстрым способом получения информации. Подкасты можно слушать где угодно: в парке, в машине, лежа на диване, занимаясь спортом. Подборка лучших подкастов по версии kudago.com.

1. «Аэростат». Композитор и музыкант Борис Гребенщиков отвечает на вопросы о музыке развернуто и подробно. Эта передача для меломанов начала выходить на «Радио России» еще в 2005 году.

2. Ted Radio Hour. Прослушивание лекций TED поможет расширить кругозор и усовершенствовать английский язык. Сегодня TED talks – это проект, известный во всём мире. Темы лекций совершенно разные: о роботах, о космосе, о психологии.

3. «Хождение по звукам». Обозреватель «Серебряного дождя» Лев Ганкин рассказывает о развитии разных жанров. Слушая эти подкасты, также можно значительно расширить свой плэйлист.

4. «Будет сделано!». Этот подкаст учит преодолевать страхи, неуверенность в себе и быть эффективнее. А также в этом подкасте можно услышать различные мотивирующие истории успеха.

5. «Culips: English for everyday use». Подкасты для улучшения навыков аудирования, послушать диалоги носителей языка, дельные советы.

6. «99% Invisible». Подкаст о мировом дизайне. Здесь можно узнать о том, как разрабатывался дизайн колючей проволоки или макет загонов для домашнего скота. А также послушать информацию об архитектуре и особенностях небоскребов.

7. «Newочем». Команда, которая создала этот подкаст, специализируется на переводе иностранных статей на русский язык. Тематика статей очень обширна: научные, деловые, кулинарные, бытовые и многие другие, которые довольно востребованы.

8. «The Big Beard Theory ». В каждом выпуске этого подкаста речь идет о физике, технологиях и космосе. Слушатели могут получить ответы о самых необычных явлениях.

9. «Hobby Talks». В этом подкасте можно послушать беседу о различных видах хобби: о литературе, о настольных играх, об истории и многом другом.

10. «С точки зрения науки». Формат этого подкаста – короткие новостные выпуски, рассказывающие о ситуации в мире с точки зрения науки. Подкаст будет полезен тем, кто интересуется исследованиями современных ученых