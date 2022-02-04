В ОАЭ стартовал Клубный ЧМ-2021 по футболу

Футбольный клуб «Аль-Джазира» разгромил «Пираэ» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира со счетом 4:1. В составе хозяев поля отличились Заид Аль-Амери, Ахмед Аль-Хашми, Милош Косанович и Абдулай Дьяби.

Теперь соперником «Аль-Джазиры» по четвертьфиналу будет коллектив из Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль». Победитель этой встречи выйдет на обладателя Лиги чемпионов прошлого сезона – английский «Челси».

Следующая игра КЧМ-2021 пройдет 5 февраля. В этом матче встретятся «Аль-Ахли» (Египет) и «Монтеррей» (Мексика).

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