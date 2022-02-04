КПО представила результаты производственной деятельности за 2021 год

В компании уточнили, что объем включает стабильную и нестабильную жидкую фракцию углеводородов, экспортный сырой газ и очищенный топливный газ.

Объем обратной закачки сырого газа в пласт составил около 10 млрд кубометров, что составляет 52,7% от суммарного объема его добычи на месторождении.

Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, коллектив КПО достиг прекрасных результатов, выполнив свои обязательства и осуществив успешную реализацию сложных работ и крупных капитальных проектов, таких как проект по снятию производственных ограничений по газу на КПК (СПОГ) и проведение планово-профилактического ремонта (ППР) в 2021 году. Генеральный директор КПО Джанкарло Рую

Также он уточнил, что завершены строительно-монтажные работы на проекте 4-го компрессора обратной закачки газа (КОЗГ). В настоящий момент ведется работа по обеспечению готовности всех систем и узлов 4-го КОЗГ к вводу в эксплуатацию и запуску.

КПО осуществляет эксплуатацию и разработку Карачаганакского месторождения безопасным и экономически эффективным образом с соблюдением всех мер охраны окружающей среды на общее благо Республики Казахстан и компаний-партнеров по КПО. Освоение Карачаганакского проекта также обеспечивает тысячи рабочих мест для местных сотрудников и положительным образом влияет на благосостояние населения в регионе и за его пределами. Джанкарло Рую

В 2021 году КПО достигла мирового уровня коэффициента утилизации газа в 99,94%, при этом объем факельного сжигания газа составил всего 0,06%.

Это лишь один из ключевых показателей, демонстрирующих приверженность КПО принципам углеродной нейтральности. Наша стратегия «КПО-365» отражает стремление к достижению нулевых показателей по выбросам парниковых газов в сфере охвата 1 и в сфере охвата 2 до 2037 года, - сказал Джанкарло Рую.

В КПО проводится полномасштабный мониторинг состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, а также эмиссий в окружающую среду и сбросов сточных вод. Особое внимание уделяется внедрению «зеленых» технологий, утилизации отходов и мерам, направленным на снижение выбросов в окружающую среду. На сегодняшний день объем инвестиций КПО в природоохранные мероприятия составил $445,4 млн. Действующие в КПО системы экологического и энергетического менеджмента на протяжении долгого времени подтверждают свою эффективность и соответствие международным стандартам ISO 14001: 2015 и ISO 50001:2018.

Технологическая безопасность и целостность производственных объектов также были в числе приоритетных направлений работы КПО в 2021 году. Спасительные и Золотые Правила поведения, требования которых: строго соблюдать технику безопасности, немедленно информировать, если работы ведутся небезопасным способом, и проявлять взаимное уважение. КПО одной из первых в Республике Казахстан успешно внедрила программу развития местного содержания. В 2021 году доля местного содержания в договорах КПО на закупку товаров, работ и услуг превысила 68,56%, что в денежном выражении составляет более $564 млн.

Развитие местного персонала является также одним из приоритетов КПО. В 2021 году 98% квалифицированного технического персонала и 85% управленческого персонала составили казахстанские сотрудники.

На протяжении всего года компания проводила активную пропаганду реализуемой в РК программы добровольной вакцинации, активно продвигая ее среди своих сотрудников и подрядчиков. В результате в 2021 году процент вакцинированных сотрудников компании достиг 93%.

Общая сумма инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры ЗКО превысила $453 млн. В декабре 2021 года КПО была удостоена Гран-при республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз-2021», что является признанием усилий компании по социально-экономическому развитию региона, созданию благоприятных условий для своих сотрудников и защите окружающей среды.