Церемония открытия Олимпийских игр началась в Пекине

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, для формы знаменосцев на зимней Олимпиаде в качестве основного орнамента использован классический «қошқар мүйіз». Над элементами узоров дизайнеры работали совместно с Государственным музеем искусств имени Абильхана Кастеева, так же как и во время летних Олимпийских игр в Токио-2020. А казахстанский дизайнер-модельер Виолетта Иванова, создавшая костюмы наших знаменосцев для японской Олимпиады, также стала автором формы знаменосцев и для Пекинских игр.

В основе орнамента лежит солнце, которое издревле почитается всеми народами мира, является источником самой мощной энергии. Оно предназначено только для лучших – для победителей. Наши главные герои – спортсмены, олимпийцы, каждого из которых отличают дисциплинированность, целеустремленность, стремление к своим мечтам и большой путь длиною в жизнь, которому они переданы с самого детства и идут вперед, несмотря ни на что. Дизайнер-модельер Виолетта Иванова

По словам казахстанского модельера, создавать форму для церемонии открытия зимних Игр было сложнее, поскольку необходимо было учитывать и суровые климатические особенности, работая над костюмами.

Женский костюм – приталенное пальто на пуху с вышивкой и саукеле с уникальным ручным узором, созданным казахстанским мастерами. Над созданием этого костюма команда дизайнера работала три месяца, вручную украшая каждый сантиметр этого наряда. Главным вдохновением послужила Сакская царица, которую упоминают в своих хрониках многие античные авторы, легендам о которой тысячи лет.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана

Декор «қошқар мүйіз» на женском костюме сочетается с растительным орнаментом, который обозначает гармонию с окружающим миром, стремление к жизни, плодородие и изобилие. Центральный элемент мужского костюма – калкан, щит, символ мужества и силы. Оба костюма содержат в себе множество смыслов. Главными цветами были выбраны благородный черный и золотой – «цвета победителей». Год Черного Водяного Тигра, начало которого пришлось на старт Олимпийских игр, также не остался без внимания при выборе цветовой гаммы.

От эскизов до последнего стежка процесс изготовления костюмов занял три месяца: к этим произведениями искусства приложили руки больше 20 мастеров, в том числе два конструктора, четверо портных, художник и восемь вышивальщиц. Вся вышивка, которой богато украшена одежда, выполнена вручную – золотыми, серебряными нитями и бусинами.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана

Эскизы костюмов держались под строгим секретом до самого дня церемонии открытия Олимпиады, поэтому было очень волнительно и интересно, каким будет мой костюм. В том, что он будет уникальным, сомнений не было. Но этот костюм действительно превзошел все мои ожидания! Хочу сказать огромное спасибо НОК и всем мастерицам, кто создавал эту красоту, особенно ценным становится костюм, в который вкладывали душу, и это чувствуется. Ничего более подходящего, в чем можно было бы представить Казахстан на таком уровне, я и представить не могу. Екатерина Айдова

В последний раз Китай принимал Олимпиаду в 2008 году. Тогда состоялись летние Игры. Как и 14 лет назад, открытие главного спортивного события проходит на Пекинском национальном стадионе. При этом стоит отметить, что данный спортивный объект принимать соревнования этой зимой не будет.

Один из главных моментов любой церемонии открытия ОИ – зажжение олимпийского огня. Организаторы отметили, что это произойдет таким методом, какого не было последние 100 лет.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана

Казахстан на Олимпийских играх представляют 34 атлета, которые участвуют в стартах по восьми видам спорта.

Главные подробности церемонии организаторы держат в строгом секрете. Однако известно, что постановкой руководил знаменитый режиссер Чжан Имоу. Именно он своим шоу открывал ОИ-2008 – ожидается нечто яркое и удивительное.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана

При этом из-за строгих антиковидных мер было принято решение минимизировать количество участников постановок. Так, в шоу примут участие 3 тыс. актеров. Помогать им в знакомстве зрителей с культурой Китая будут спецэффекты, музыка, специально подготовленные песни с танцами, а также фейерверки, которые не раз были видны в Пекине во время репетиций.

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