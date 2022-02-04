18:42 04.02.2022
Майнинговая деятельность дает два источника налогов – депутат
Фото: parlam.kz
При рассмотрении на Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Минюсте законопроекта «О цифровых активах в РК» и сопутствующих к нему поправках депутат Екатерина Смышляева отметила, что в документе определены два дополнительных источника налога, передает Zakon.kz
Первый - это будет налог на потребляемую майнинговыми дата-центрами энергию, а второй - это доход в пользу государства при конвертациях криптовалюты резидентами МФЦА.
В апреле прошлого года депутаты инициировали поправки в Налоговый кодекс и ввели налог на майнинг. Этот налог предполагает взимание одной тенге на киловатт использованной электрической энергии. Однако правоприменение этой нормы сегодня достаточно сложное, потому что нет механизма. У нас нет учета потребляемой энергии как таковой. Очень много потребляется не совсем открыто. Поэтому на сегодня есть ряд сложностей. Фактически мы должны на слово верить компаниям, которые говорят налоговому комитету, что потребили 50 кВт и вот с этих киловатт они будут платить налоги. Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева.
По ее словам, это должно быть автоматизировано и регламентировано.
Те поправки, которые мы вносим сегодня в Налоговый кодекс, они уточняют, каким образом будет происходить сбор налогов. Вводится квотирование конкретных лицензированных дата-центров и эти дата-центры согласно квоте и будут выплачивать налог в том объеме, в котором им вообще выделяется электроэнергия. То есть мы определили конкретного налогового агента. До сих пор у нас были майнеры. Получается, мы облагали налогом то, что у нас фактически запрещено. Была такая коллизия. Теперь мы ее устранили. Появляется ответственное лицо - владелец дата-центра, который конкретно платит за электроэнергию. Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева.
Это один вид налогов, второй же вид налогов предполагается получать от деятельности майнинговых компаний, аккредитованных на площадке МФЦА.
Сразу оговорюсь, те нормы, которые предложены для особого правового режима МФЦА, никак не распространяются на общестрановое правовое поле. Сегодня та конструкция, которая предложена в рамках Конституционного закона об МФЦА, позволяет учитывать конвертацию криптовалюты на криптобиржах финансового центра. Предполагается, по крайней мере заложено в законопроекте, что фиксированный налог будет идти с этих операций. Но сразу подчеркну, что здесь речь идет только о криптобиржах, которые являются резидентами МФЦА, это легальные «белые» компании и в данном случае все операции очень жестко ограничены правовым режимом международного центра. Также их деятельность подпадает под регулирование Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Тем самым появляется правовая определенность на рынке криптоидустрии и создается основа для развития полноценной прозрачной и безопасной экосистемы.Екатерина Смышляева