Майнинговая деятельность дает два источника налогов – депутат

Первый - это будет налог на потребляемую майнинговыми дата-центрами энергию, а второй - это доход в пользу государства при конвертациях криптовалюты резидентами МФЦА.

В апреле прошлого года депутаты инициировали поправки в Налоговый кодекс и ввели налог на майнинг. Этот налог предполагает взимание одной тенге на киловатт использованной электрической энергии. Однако правоприменение этой нормы сегодня достаточно сложное, потому что нет механизма. У нас нет учета потребляемой энергии как таковой. Очень много потребляется не совсем открыто. Поэтому на сегодня есть ряд сложностей. Фактически мы должны на слово верить компаниям, которые говорят налоговому комитету, что потребили 50 кВт и вот с этих киловатт они будут платить налоги. Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева.

По ее словам, это должно быть автоматизировано и регламентировано.

Те поправки, которые мы вносим сегодня в Налоговый кодекс, они уточняют, каким образом будет происходить сбор налогов. Вводится квотирование конкретных лицензированных дата-центров и эти дата-центры согласно квоте и будут выплачивать налог в том объеме, в котором им вообще выделяется электроэнергия. То есть мы определили конкретного налогового агента. До сих пор у нас были майнеры. Получается, мы облагали налогом то, что у нас фактически запрещено. Была такая коллизия. Теперь мы ее устранили. Появляется ответственное лицо - владелец дата-центра, который конкретно платит за электроэнергию. Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева.

Это один вид налогов, второй же вид налогов предполагается получать от деятельности майнинговых компаний, аккредитованных на площадке МФЦА.