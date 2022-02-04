Процедуру внесудебного банкротства хотят ввести в Казахстане

О содержании разрабатываемого закона он рассказал на Межведомственной комиссии по законопроектной деятельности в Минюсте.

Как вы знаете, в настоящее время значительное число граждан сталкивается с ухудшением своего финансового положения в результате экономического спада, потери работы, нетрудоспособности и других причин. Для исправления ситуации необходим ряд мер, среди которых внедрение надежной и своевременной системы восстановления платежеспособности и банкротства физлиц. В этой связи правительством была начата работа по разработке соответствующего законопроекта. Марат Султангазиев

По его словам, во избежание создания чрезмерной нагрузки на суды, а также обеспечения доступности процедуры банкротства для более широкого круга лиц, законопроект будет предусматривать процедуру внесудебного банкротства, а также применения через суды процедуры восстановления платежеспособности и судебного банкротства физлиц.

Процедуру внесудебного банкротства предлагается применять к физическим лицам, имеющим долг в размере до 1600 МРП, который не смог взыскать судебный исполнитель. Это порядка 5 млн тенге. Также данную процедуру могут применить физические лица, имеющие долги перед банками второго уровня, коллекторами и микрофинансовыми организациями, срок по которым истек более пяти лет. Марат Султангазиев

Процедуру судебного банкротства или восстановления платежеспособности смогут применить лица, чья задолженность превышает 1600 МРП.

В последствии в целях исключения злоупотребления физлицу будет запрещено после завершения процедур получать в течение пяти лет займы в банках и микрофинансовых организациях, а также в течение трех лет выезжать за пределы Казахстана, за исключением случаев по необходимости проведения лечения, сопровождения близкого родственника на лечение и проведение погребения близкого родственника, то есть в особых случаях выезд за границу допустим. Марат Султангазиев

Он добавил, что физические лица не будут освобождаться от долгов в случае выявления факта предоставления ложной информации о своем финансовом положении или сокрытии информации о своем имуществе. При этом повторными процедурами смогут воспользоваться только через семь лет.

Нужно отметить, что проект концепции законопроекта «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК» - это один из документов, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации в стране и снижение долговой нагрузки граждан.

Вместе с тем, участники МВК должны были рассмотреть также инициированный депутатами законопроект «О банкротстве физических лиц». Однако, как сообщила вице-министр юстиции Казахстана Наталья Пан, депутаты отозвали документ, в связи с чем его сняли с повестки заседания.