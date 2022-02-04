По состоянию на 4 февраля в производстве следственно-оперативных групп находятся 2750 уголовных дел. По этим делам 802 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей. Среди них 113 имеют судимость за убийство, кражи, грабежи и разбои. Есть и приверженцы радикальных религиозных течений. Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

По его словам, к 91 лицу применены меры пресечения, не связанные со строгой изоляцией от общества.

Он объяснил, что в каждом случае избрания меры пресечения учитываются общественная опасность деяния, степень участия, личность подозреваемого, его раскаяние и содействие следствию.

Так, например, в отношении 11 подозреваемых прокурорами отказано в поддержании ходатайств о санкционировании меры пресечения.

В порядке надзора из изоляторов временного содержания освобождены 103 гражданина. Судом при изучении материалов в отношении 80 подозреваемых отказано в санкционировании меры пресечения. Кроме того, проводится работа по смягчению примененных ранее мер пресечения. Заместитель начальника 1 Службы Генпрокуратуры

В частности, по его информации, прокуратурой Алматы из-под ареста освобождено 59 подозреваемых, в Кызылординской области – три человека и Восточно-Казахстанской области – один.

Содержание их под стражей заменено на подписку о невыезде. Еще трем лицам прокуратурой Кызылординской области с санкции суда содержание под стражей заменено на домашний арест.