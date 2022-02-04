Ущерб от беспорядков в Казахстане увеличился

На сегодня количество пострадавших объектов во время массовых беспорядков достигло 1573, тогда как ранее этот показатель составлял 1466 объектов. Увеличение произошло за счет продолжающихся обращений потерпевших граждан, это также подтверждается осмотрами следователей и фиксациями поврежденных объектов. Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов

Больше всего пострадали, по его словам, объекты бизнеса – 1502. Основная их масса – магазины, ломбарды, автозаправочные станции и объекты общественного питания, а также охотничьи магазины, подвергнутые почти полному разграблению.

Количество поврежденного либо уничтоженного автотранспорта также увеличилось и достигло 765 единиц, в их числе 551 служебный транспорт полиции и 124 – принадлежащие гражданским лицам. Общий заявленный ущерб превысил 88 млрд тенге. Санжар Адилов

По его данным, у преступников изъято похищенное имущество, оцениваемое на сумму более 107 млн тенге, в числе которых восемь единиц автотранспорта стоимостью 30 млн тенге, свыше 360 единиц бытовой техники на 18,1 млн тенге, более 200 ювелирных изделий на 7,7 млн тенге, 460 наименований одежды на 14 млн тенге, 238 сотовых телефонов на сумму 22 млн тенге, а также наличность в сумме 15,5 млн тенге.