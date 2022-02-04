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Законодательство РК
20:45 04.02.2022

Сотни уголовных дел начаты после жалоб о недозволенных методах следствия в РК

Генпрокуратура РК, уголовные дела, жалобы граждан Фото: Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
По 105 поступившим в прокуратуру жалобам начаты уголовные дела о недозволенных методах следствия, превышении власти и полномочий, сообщил на брифинге заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодня в прокуратуру поступило 148 жалоб о применении недозволенных методов следствия, превышения власти и должностных полномочий. По 105 начаты уголовные дела. Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

В их числе, по его словам, освещенные в социальных сетях инциденты на стадионе «Динамо» в Атырауской области, в отношении гражданина Батырбаева в Алматинской области и другие.

На брифинге уточнили, что для объективности расследование таких дел поручено антикоррупционной службе и специальным прокурорам.

Он напомнил, что все жалобы и заявления граждан, в том числе размещенные на интернет-ресурсах, проверяются прокурорами.

Также, по его словам, органами правопорядка в социальных сетях выявляются так называемые «фейки».

Напоминаю, что в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации. В настоящее время по данным фактам начато 10 досудебных расследований. Личность троих авторов установлена. С санкции суда один находится под стражей, двое – под домашним арестом.Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

Он заверил, что со своей стороны правоохранительные органы и прокуратура задействуют все силы и ресурсы для обеспечения полного расследования, соблюдения и правильного применения норм закона.

Айша Тулеубекова
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