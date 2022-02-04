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Законодательство РК
20:47 04.02.2022

МВД: После январских событий развернулась информационная война

Погромы, атаки, МВД РК Фото: Zakon.kz
Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге в СЦК рассказал о развернувшейся в стране информационной войне после январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.
После январских трагических событий развернулась информационная война для получения контроля над общественным сознанием граждан страны. Несмотря на предупреждение официальных органов, участились случаи распространения через социальные сети заведомо ложной информации. Основная масса так называемых фейковых сообщений идет из-за пределов страны, на сегодня уже установлены 43 аккаунта в социальных сетях, зарегистрированные за рубежом. Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов

По его словам, конечной целью этих информационных атак является не только дискредитация органов правопорядка, но и расшатывание государственного строя Казахстана.

По всем случаям распространения заведомо ложной информации принимаются меры по привлечению виновных к установленной законами ответственности. Санжар Адилов
Мадина Мамырханова
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