21:03 04.02.2022
Тысячи экспертиз и допросов проводятся по расследованию январских событий
Фото: Zakon.kz
Более 1,3 тыс. судебных экспертиз и более 10 тыс. допросов и очных ставок провели для расследования январских событий, сообщил на брифинге заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент Zakon.kz.
Правоохранительными органами проводится большая и кропотливая работа для выяснения всех обстоятельств январских событий. Назначено 1307 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистические, авто-товароведческие и другие исследования. Проведено около 1500 осмотров мест происшествий, более 10 тыс. допросов и очных ставок. Потерпевшими признано 1279 лиц. Расследование займет определенное время.Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов
Прежде всего, это нужно, чтобы тщательно и объективно проверить обстоятельства гибели людей.
Так, по его словам, проводится целый комплекс сложных судебных экспертиз, на отдельные из которых потребуется от одного до двух месяцев и более.
Он уточнил, что только по завершению всех следственных действий, экспертных исследований, можно будет дать правовую оценку действиям каждого лица.
При этом окончательное решение о виновности или невиновности, определение меры наказания будет приниматься судом. Поэтому просим граждан с пониманием отнестись к следствию и призываем доверять официальным источникам, не распространять недостоверные сведения.Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов