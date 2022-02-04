Тысячи экспертиз и допросов проводятся по расследованию январских событий

Правоохранительными органами проводится большая и кропотливая работа для выяснения всех обстоятельств январских событий. Назначено 1307 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистические, авто-товароведческие и другие исследования. Проведено около 1500 осмотров мест происшествий, более 10 тыс. допросов и очных ставок. Потерпевшими признано 1279 лиц. Расследование займет определенное время. Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

Прежде всего, это нужно, чтобы тщательно и объективно проверить обстоятельства гибели людей.

Так, по его словам, проводится целый комплекс сложных судебных экспертиз, на отдельные из которых потребуется от одного до двух месяцев и более.

Он уточнил, что только по завершению всех следственных действий, экспертных исследований, можно будет дать правовую оценку действиям каждого лица.