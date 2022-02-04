Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:03 04.02.2022

Тысячи экспертиз и допросов проводятся по расследованию январских событий

Сгоревшие авто, экспертизы, беспорядки Фото: Zakon.kz
Более 1,3 тыс. судебных экспертиз и более 10 тыс. допросов и очных ставок провели для расследования январских событий, сообщил на брифинге заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент Zakon.kz.
Правоохранительными органами проводится большая и кропотливая работа для выяснения всех обстоятельств январских событий. Назначено 1307 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистические, авто-товароведческие и другие исследования. Проведено около 1500 осмотров мест происшествий, более 10 тыс. допросов и очных ставок. Потерпевшими признано 1279 лиц. Расследование займет определенное время.Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

Прежде всего, это нужно, чтобы тщательно и объективно проверить обстоятельства гибели людей.

Так, по его словам, проводится целый комплекс сложных судебных экспертиз, на отдельные из которых потребуется от одного до двух месяцев и более.

Он уточнил, что только по завершению всех следственных действий, экспертных исследований, можно будет дать правовую оценку действиям каждого лица.

При этом окончательное решение о виновности или невиновности, определение меры наказания будет приниматься судом. Поэтому просим граждан с пониманием отнестись к следствию и призываем доверять официальным источникам, не распространять недостоверные сведения.Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов
Айша Тулеубекова
Беспорядки-2022 Генеральная прокуратура
Казахстан стартовал на Олимпиаде-2022: каковы шансы на победу и где Галышева?
03.02.2022
Сбер Банк запустил онлайн-кредитование на покупку автомобилей у физлиц
04.02.2022
Спад заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане
04.02.2022
Адилбек Бектибаев: Без промышленности мы превратимся в страну для импортеров
04.02.2022
Эксперты рассказали, каким может быть парламент в Новом Казахстане
04.02.2022
Главная Топ LIVE Все