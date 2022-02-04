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21:38 04.02.2022

Четыре новых штамма коронавируса найдены в канализации Нью-Йорка

вода Фото: pixabay
Ученые предполагают, что мутации, обнаруженные в образцах сточных вод, помогут понять, где может возникнуть следующий штамм, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, ученые подозревают крыс в распространении новых вариантов COVID-19, но это еще не подтверждено. По другой версии, в разных частях тела вирус может выглядеть по-разному. Например, они могут присутствовать в кишечнике, а в носоглотке – нет. Поэтому стандартным мазком их не обнаружить.

Исследователи утверждают, что мутации, которые они наблюдали в образцах, не были типичными ни для одного из циркулирующих в то время штаммов, но имели некоторую схожесть со штаммом «омикрон». Также аномалии приобрели значительную устойчивость к некоторым антителам, полученным от пациентов. Поэтому «загадочные линии» требуют дальнейшего изучения.

Отмечается, что мониторинг сточных вод использовался в городе для контроля ситуации с COVID-19 и для принятия решения о защитных мерах. Однако стандартный метод выделения коронавируса не предоставляет информацию о генотипе и, следовательно, не мог использоваться для мониторинга эволюции SARS-CoV-2 и отслеживания вызывающих беспокойство вариантов. Исследователи предложили свой метод – так и нашли новые варианты коронавируса. Изучение началось в январе 2021 года. Под мониторинг попали стоки всех 14 очистных сооружений мегаполиса.

Елена Беляева
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