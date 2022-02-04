Пользователи социальной сети «ВКонтакте» жалуются на сбой в работе

Как сообщает ТАСС, у части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой соцсети, но в данное время уже ведутся работы по восстановлению системы.

Отмечается, что зафиксировано не менее 53 637 проблемных отчетов.

Большинство пользователей (54%) жаловались на сбои веб-сайта, 40% – на сбои в работе приложения, 6% – на проблемы профиля в соцсети. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, также о проблемах в работе сервиса сообщали пользователи в Белоруссии.