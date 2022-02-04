Совет по этике порекомендовал уволить замначальника ЖКХ Уральска

Как сообщает портал «Мой город», в августе 2021 года в заведении «Макпал» в Зачаганске проходила свадьба. Члены мониторинговой группы: аким Зачаганска Аккали Аубекеров и специалист акимата Жигер Батыров поехали в заведение. На месте выяснилось, что там проходит свадьба младшего брата жены Арыстангалиева.

Отмечается, что члены мониторинговой группы не собрали материалы дела, не вызвали полицию и сотрудников департамента санэпидконтроля. На чиновников даже уголовное дело начали, но за отсутствием состава преступления его закрыли, а материалы передали в Департамент по делам госслужбы.

На совете по этике было решено направить в акимат города предложение о неполном служебном соответствии Батырова и Аубекерова.

На заседании Арыстангалиев признал свою вину.

Как уточняется, по этому делу накажут еще двоих госслужащих.