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06:03 05.02.2022

В Госдепе объяснили России и Китаю, о чем им следовало договариваться

В Госдепе объяснили России и Китаю, о чем им следовало договариваться Фото: vietnamtimes.org.vn
Председателю КНР Си Цзиньпину необходимо было убедить президента России Владимира Путина пойти на деэскалацию вокруг Украины, считает помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, сообщает Zakon.kz.

Так он прокомментировал совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Эта встреча должна была бы предоставить Китаю возможность призвать Россию к следованию дипломатическому пути и деэскалации на Украине. Именно это мир ожидает от ответственных держав. Помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк

В случае вторжения России на украинскую территорию, как утверждает Дэниел Критенбринк, Китай «будет отводить глаза в сторону» и молчаливо поддерживать принуждение Украины.

Путин прилетел в Пекин на открытие Олимпиады 4 февраля. Встреча с Си Цзиньпином длилась три часа.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носила партнерский характер, в частности, была затрону та тема открытия границ между РФ и КНР.

Итог переговоров между Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином - подписание полутора десятков соглашений, в том числе нового контракта на поставку в Китай 10 миллиардов кубометров российского газа.

Лидеры России и Китая выпустили совместное заявление по итогам встречи в Пекине. Политики обратились ко всем странам с призывом укреплять диалог и взаимное благополучие, отстаивать общечеловеческие ценности, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран.

Константин Вноровский
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