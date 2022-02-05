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07:27 05.02.2022

Житель Стамбула получил 78 положительных результатов теста на COVID-19

Больной в Стамбуле Фото: pixabay
Заразившийся коронавирусной инфекцией в ноябре 2020 года 56-летний житель Стамбула Музаффер Каясан уже 14 месяцев находится на карантине из-за того, что регулярно получает положительный результат теста на коронавирус, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала A Haber, за это время он сдал 78 тестов на COVID-19 и по каждому из них получил положительный результат. Устав сидеть на карантине, мужчина обратился за помощью к властям.

Три года назад мне сделали пересадку костного мозга. Операция прошла успешно. Потом я заразился коронавирусом. Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система слаба, потому что у меня лейкемия, и они поддерживают мою жизнь в течение 14 месяцев с помощью лекарств, которые они прописывают. Это очень сложный процесс. Это сложный процесс как для тех, кто работает в больнице, так и для нас. Музаффер Каясан

Пациент посетовал, что это очень сложная ситуация как для тех, кто находится в больнице, так и для него и его семьи.

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