Житель Стамбула получил 78 положительных результатов теста на COVID-19

По данным телеканала A Haber, за это время он сдал 78 тестов на COVID-19 и по каждому из них получил положительный результат. Устав сидеть на карантине, мужчина обратился за помощью к властям.

Три года назад мне сделали пересадку костного мозга. Операция прошла успешно. Потом я заразился коронавирусом. Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система слаба, потому что у меня лейкемия, и они поддерживают мою жизнь в течение 14 месяцев с помощью лекарств, которые они прописывают. Это очень сложный процесс. Это сложный процесс как для тех, кто работает в больнице, так и для нас. Музаффер Каясан

Пациент посетовал, что это очень сложная ситуация как для тех, кто находится в больнице, так и для него и его семьи.