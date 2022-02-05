В Казахстане продолжает снижаться заболеваемость COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 721 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

в городе Нур-Султан – 684,

в городе Алматы – 1 182,

в городе Шымкент – 56,

в Акмолинской области –468,

в Актюбинской области – 149,

в Алматинской области – 382,

в Атырауской области – 81,

в ВКО – 233,

в Жамбылской области – 89,

в ЗКО – 231,

в Карагандинской области – 623,

в Костанайской области – 549,

в Кызылординской области – 40,

в Мангистауской области – 31,

в Павлодарской области – 590,

в СКО – 316,

в Туркестанской области – 17.

Всего в стране подтверждено 1 266 128 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 14 900 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 4 263,

в городе Алматы - 1 680,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 1 017,

в Актюбинской области - 841,

в Алматинской области - 212,

в Атырауской области - 756,

в ВКО - 378,

в Жамбылской области - 66,

в ЗКО - 140,

в Карагандинской области - 2 887,

в Костанайской области - 803,

в Кызылординской области – 148,

в Мангистауской области - 249,

в Павлодарской области - 783,

в СКО - 539,

в Туркестанской области - 138.

Всего в стране выздоровело 1 143 107 человека от COVID-19.