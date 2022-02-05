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08:02 05.02.2022

В Казахстане продолжает снижаться заболеваемость COVID-19

Количество заразившихся в Казахстане Фото: Zakon.kz
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Казахстане за сутки снизилось на 927 человек. Спад зарегистрирован во всех регионах страны. Единственное исключение - Карагандинская область. Там зафиксирован несущественный прирост заболевших, сообщает Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 721 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

  • в городе Нур-Султан – 684,

  • в городе Алматы – 1 182,

  • в городе Шымкент – 56,

  • в Акмолинской области –468,

  • в Актюбинской области – 149,

  • в Алматинской области – 382,

  • в Атырауской области – 81,

  • в ВКО – 233,

  • в Жамбылской области – 89,

  • в ЗКО – 231,

  • в Карагандинской области – 623,

  • в Костанайской области – 549,

  • в Кызылординской области – 40,

  • в Мангистауской области – 31,

  • в Павлодарской области – 590,

  • в СКО – 316,

  • в Туркестанской области – 17.

Всего в стране подтверждено 1 266 128 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 14 900 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 4 263,

  • в городе Алматы - 1 680,

  • в городе Шымкент - 0,

  • в Акмолинской области - 1 017,

  • в Актюбинской области - 841,

  • в Алматинской области - 212,

  • в Атырауской области - 756,

  • в ВКО - 378,

  • в Жамбылской области - 66,

  • в ЗКО - 140,

  • в Карагандинской области - 2 887,

  • в Костанайской области - 803,

  • в Кызылординской области – 148,

  • в Мангистауской области - 249,

  • в Павлодарской области - 783,

  • в СКО - 539,

  • в Туркестанской области - 138.

Всего в стране выздоровело 1 143 107 человека от COVID-19.

Константин Вноровский
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