В Казахстане продолжает снижаться заболеваемость COVID-19
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 721 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
в городе Нур-Султан – 684,
в городе Алматы – 1 182,
в городе Шымкент – 56,
в Акмолинской области –468,
в Актюбинской области – 149,
в Алматинской области – 382,
в Атырауской области – 81,
в ВКО – 233,
в Жамбылской области – 89,
в ЗКО – 231,
в Карагандинской области – 623,
в Костанайской области – 549,
в Кызылординской области – 40,
в Мангистауской области – 31,
в Павлодарской области – 590,
в СКО – 316,
в Туркестанской области – 17.
Всего в стране подтверждено 1 266 128 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 14 900 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 4 263,
в городе Алматы - 1 680,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 1 017,
в Актюбинской области - 841,
в Алматинской области - 212,
в Атырауской области - 756,
в ВКО - 378,
в Жамбылской области - 66,
в ЗКО - 140,
в Карагандинской области - 2 887,
в Костанайской области - 803,
в Кызылординской области – 148,
в Мангистауской области - 249,
в Павлодарской области - 783,
в СКО - 539,
в Туркестанской области - 138.
Всего в стране выздоровело 1 143 107 человека от COVID-19.