В Марокко пятый день пытаются спасти мальчика, упавшего в колодец

Ребенку спустили кислород, воду, еду и камеру наблюдения, передает Sky News.

Мальчик перед падением играл возле колодца. Предполагается, что он упал примерно на 32 метра через узкое отверстие.

Спасатели выкапывают отверстие, после нескольких дней работы до ребенка осталось всего три метра. Однако из-за риска оползня нужно делать еще одну яму, параллельную колодцу.

Несмотря на значительное падение, кадры с камеры, опущенной в колодец накануне, показали, что мальчик находится в сознании.

На месте операции присутствуют десятки полицейских и экстренные службы. Также на место происшествия прибыл вертолет, чтобы отвезти ребенка в больницу, как только он будет извлечен из колодца.