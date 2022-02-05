11:54 05.02.2022
В Алматы задержали участника ограбления магазина
Фото: Zakon.kz
Найден и водворен в изолятор временного содержания мужчина, совершивший кражу из магазина в центре Алматы, передает Zakon.kz.
Ранее в соцсети было опубликовано видео, как ночью двое неизвестных ворвались внутрь магазина, разбив стекло в двери.
Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов сообщил, что один из мужчин был установлен и водворен в изолятор временного содержания.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Алмалинского района по ст. 188 УК РК «Кража». Производство досудебного расследования было поручено следователям указанного подразделения. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями злоумышленник установлен. им оказался гражданин Т., 08.03.1995 года рождения. 4 февраля 2022 года гр. Т водворен в Изолятор временного содержания ДП города Алматы. Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов
Также он отметил, что следователи УП района, при оперативной поддержки сотрудников криминальной полиции, принимают меры к задержанию второго подозреваемого.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль Департаментом полиции города Алматы.Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов