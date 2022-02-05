Задержаны два мародера, ограбившие оружейный магазин в Алматы

Оба парня прибыли в город из Енбекшиказахского района Алматинской области. Им по 20 лет.

В ночь на 6 января злоумышленники участвовали в ограблении оружейного магазина. Они оттуда похитили оружие, боеприпасы, спецсредства и другой инвентарь. Подозреваемые дали признательные показания и рассказали, как совершили преступление. Они взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается. Начальник отдела полиции при УП Медеуского района Едилхан Байгараев

По его словам, личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям, имевшим место во время массовых беспорядков.